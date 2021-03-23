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Президент Путин уволил губернатора Белозерцева в связи с утратой доверия

Иван Белозерцев на трибуне Совета Федерации, Москва, 30 января 2019

Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Белозерцев арестован по обвинению в получении взятки.

Иван Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в 2015 году. В том же году он выиграл выборы главы региона, а в 2020-м был был переизбран губернатором.


Белозерцев был задержан утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и наличных денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет.

После обысков он был доставлен из Пензы в Москву и до 20 мая будет находиться под арестом.

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