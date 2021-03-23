Путин выходит из бункера?

Президент России решил объявить о своей вакцинации. Пока непонятно чем. "Одной их 3-х вакцин». Прививка не публичная. "Что касается вакцинации под камеры, ему это не нравится", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как повлияет предстоящий выход Путина из бункера на политический процесс в России? Обсуждаем с галеристом, политтехнологом членом Постоянного комитета Форума свободной России Маратом Гельманом. Участвует доктор медицинских наук Василий Власов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 23 марта в 19:05