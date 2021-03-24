Следствие признало сестёр Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян потерпевшими по делу о сексуальном насилии и истязаниях, сообщила накануне РБК адвокат одной из сестёр Мари Давтян. Подозреваемым по делу стал их отец, в убийстве которого их обвиняют.

Защита настаивает, что именно насилие со стороны отца вынудило девушек убить его. "Мы продолжаем утверждать, что именно те события, многолетняя жизнь в условиях пытки, по сути, и стали причиной того, что девочки были вынуждены поступить так, как они поступили", – заявила Давтян.

Уголовное дело против отца девочек Михаила Хачатуряна было заведено 11 марта этого года по статьям о истязаниях и изнасиловании.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Их дело вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало дискуссию о домашнем насилии в России.