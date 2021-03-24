Парламент Армении отменил военное положение, действовавшее с конца сентября прошлого года. За такое решение 24 марта проголосовали 118 депутатов, один человек воздержался, ещё один голосовал против, передаёт Армянская служба Радио Свобода.

Оппозиция требовала отменить военное положение с ноября. Однако власти каждый раз отказывались это делать. На этот раз провластная фракция "Мой шаг" поддержала инициативу двух оппозиционных партий.

Ранее критики премьер-министра Никола Пашиняна заявляли, что отказ от отмены военного положения после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе связан с желанием главы правительства удержать власть. Во время действия режима были запрещены митинги, кроме того нельзя было запустить процедуру отставки правительства.

Противники обвиняют Пашиняна в проигрыше военного конфликта в Карабахе. По мирному договору Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Сторонники политика утверждают, что ответственность за поражение вместе с премьер-министром должны разделить военные и бывшие руководители страны, не подготовившие её к боевым действиям.

В марте Пашинян после массовых протестов и требований известных армянских политиков согласился провести в стране досрочные выборы. Они должны состояться в июне.