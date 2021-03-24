Канада подвергла санкциям 9 российских чиновников из-за Навального

Канада ужесточила санкции против Москвы.

Министерство иностранных дел Канады сообщило в среду об ограничительных мерах в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на серьёзные и систематические нарушения прав человека в России.

Среди включённых в санкционный список – глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента России по внутренней политике Андрея Ярин, полпред президента в Сибирском федеральнмо округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов, отмечает "Интерфакс".

Новые санкции названы частью общих дипломатических усилий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российском руководстве, "причастных к попытке убийства" Алексея Навального и последующему уголовному преследованию оппозиционного политика.

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