В Чечне задержали родственников похищенных подростков

В Чечне задержали и допросили около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, арестованных по подозрению в причастности к терроризму. Сотрудники правоохранительных органов требовали у родных информацию о местонахождении родителей обвиняемых.
Родственники Магамадова и Исаева были задержаны в селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни, сообщает "Российская ЛГБТ-сеть". По словам представителя организации Тима Бесцвета, людей удерживали до двух часов ночи. Затем их отпустили, не оформив протоколов о задержании. Бесцвет подчеркнул, что объективных причин для задержания и допроса не было.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку ситуации с похищенными в Нижнем Новгороде уроженцами Чечни Магамадовым и Исаевым.
- О похищении в Нижнем Новгороде сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни стало известно в феврале. Ранее Магамадова и Исаева задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95".
- В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
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