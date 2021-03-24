В Чечне задержали родственников похищенных подростков

В Чечне задержали и допросили около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, арестованных по подозрению в причастности к терроризму. Сотрудники правоохранительных органов требовали у родных информацию о местонахождении родителей обвиняемых.

Родственники Магамадова и Исаева были задержаны в селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни, сообщает "Российская ЛГБТ-сеть". По словам представителя организации Тима Бесцвета, людей удерживали до двух часов ночи. Затем их отпустили, не оформив протоколов о задержании. Бесцвет подчеркнул, что объективных причин для задержания и допроса не было.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку ситуации с похищенными в Нижнем Новгороде уроженцами Чечни Магамадовым и Исаевым.