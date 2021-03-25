Осужденный по делу о призывах к экстремизму активист Марк Гальперин вышел на свободу из колонии-поселения в Зеленограде. Об этом он сам написал в фейсбуке.

В марте 2018 года суд в Москве приговорил Гальперина к двум годам лишения свободы условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Суд также на три года запретил активисту быть организатором или участником общественных объединений. Гальперина обвинили в том, что в своих видеороликах он якобы призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

В декабре 2019 года суд заменил Гальперину условный срок на реальный из-за его участия в летних протестных акциях "За честные выборы" в Москве. Активиста дважды задерживали и арестовывали на 30 суток.

Марк Гальперин внесён в список политзаключенных.