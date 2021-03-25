Москва планирует снять ограничения на массовые акции до 9 мая

Власти Москвы планируют отменить запрет на массовые мероприятия к концу апреля, чтобы провести акцию "Бессмертный полк" и парад Победы 9 мая в очном формате. Об этом пишут РБК и "Интерфакс" со ссылкой на источники. "Пока исходим из того, что шествие состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки", — заявил один из собеседников РБК.

"Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля, что, в частности, позволит провести массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, в очном режиме", — сказал источник "Интерфакса".

"Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, — сказала РБК сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева. — Есть мысли почтить в день шествия память Василия Семеновича Ланового, но о деталях пока говорить рано". Также, по словам Цунаевой, прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.

РБК отмечает, что 26 апреля в Москве может состояться уличный фестиваль "Пасхальный дар" с массовыми гуляниями.