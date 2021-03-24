Диссиденты от вакцины. Эфир в 18:05

В России четвертый месяц идет массовая кампания вакцинации от коронавируса, однако прививку сделали менее 5% взрослого населения, и темпы вакцинации падают. В обществе отсутствует доверие к вакцине и к медицине вообще, множатся конспирологические теории. В ряде регионов есть дефицит вакцин, в то время как миллионы доз "Спутника" идут на экспорт. Чем грозит России провал планов по вакцинации, и неизбежна ли третья волна коронавируса?

Гости программы: Василий Власов, профессор ВШЭ и Антон Гопка, сооснователь биотехнологического фонда ATEM Capital. Эфир в 18:05.

