Советник Шойгу рассказал о "ментальной войне" против России

Советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США развязал против России "ментальную войну". Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией из-за ее ядерного оружия и современной армии, добавил он в интервью журналу "Арсенал Отечества".

Ильницкий считает, что вероятность прямой военной конфронтации исключена на ближайшие десять лет. "Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным",— отметил Ильницкий.

"Последствия этой "ментальной войны" проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно",— сказал он. К мерам сопротивления "ментальной войне" советник министра отнес суверенизацию интернета, подготовку кадров для информационного противодействия в военной и гражданской сферах, перезагрузку молодежной политики, а также возобновление активного и широкого диалога с "консервативным большинством".