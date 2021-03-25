Советник Шойгу рассказал о "ментальной войне" против России

Советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США развязал против России "ментальную войну". Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией из-за ее ядерного оружия и современной армии, добавил он в интервью журналу "Арсенал Отечества".
Ильницкий считает, что вероятность прямой военной конфронтации исключена на ближайшие десять лет. "Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным",— отметил Ильницкий.
"Последствия этой "ментальной войны" проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно",— сказал он. К мерам сопротивления "ментальной войне" советник министра отнес суверенизацию интернета, подготовку кадров для информационного противодействия в военной и гражданской сферах, перезагрузку молодежной политики, а также возобновление активного и широкого диалога с "консервативным большинством".
- В конце февраля Владимир Путин заявил, что на международном уровне Россию пытаются взять под внешний контроль, "спровоцировать внутреннюю нестабильность" и таким образом сдерживать её развитие. В Кремле говорили, что на некоторые страны оказывается "беспрецедентное давление" за сотрудничество с Россией по поставкам вакцины "Спутник V".
- Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова предупредила, что США предпримут попытку "оттоптаться" на предстоящих выборах в России. Глава МИД Сергей Лавров считает, что России необходимо постепенно отходить от использования "контролируемых Западом" платёжных систем и расчётов в долларах. А Дмитрий Медведев говорил, что Россия готова к тому, что её полностью отключат от мирового интернета.
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