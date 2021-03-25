"Я подумал – такого не может быть". Ворованные велосипеды в консульстве России

Алан Фонтанель, бывший вице-бургомистр Страсбурга и муж постоянного представителя Франции в Совете Европы Мари Фонтанель, рассказывает, как у него украли дорогой электровелосипед, который потом попытались продать ему же сотрудники российского консульства в этом французском городе.

Представители генерального консульства России в Страсбурге заявили агентству ТАСС, что россиянин, "технический сотрудник консульства", задержанный французской полицией в "момент продажи частному лицу электровелосипеда", не был ограничен властями в своих передвижениях и покинул Францию "в связи с ухудшившимся состоянием здоровья". Новость о том, что водитель консульства, россиянин в возрасте около 40 лет, оказался велосипедным вором или по меньшей мере продавцом краденого, облетела все французские и многие российские СМИ, вызвав у одних смех, а у других негодование.

"Частное лицо" – это бывший вице-бургомистр Страсбурга Алан Фонтанель, ныне – муниципальный советник городской счетной палаты. В один из дней в начале марта он припарковал свой почти новый электровелосипед Friday 28.1 французской фирмы Moustache Bikes у здания Совета Европы, в котором Францию представляет его супруга Мари Фонтанель, бывшая советница президента Франции Эммануэля Макрона. Когда Фонтанель вернулся, его велосипеда простыл и след.

Страсбург во Франции считается "столицей велосипедов" – на 280 тысяч жителей их приходится почти 300 тысяч. По этой же причине город лидирует в сводках о велосипедных кражах. Воров время от времени ловят и сурово наказывают: например, совсем недавно, 19 марта, двое молодых людей были приговорены к 4 месяцам тюрьмы за восемь краж велосипедов и скутеров в расположенном неподалеку от Страсбурга городе Агно. В пригороде Парижа Нантере в феврале за 19 краж велосипедов в течение 2 лет житель города получил 6 месяцев тюрьмы.

Тем не менее человек, которого полиция задержала по подозрению в краже велосипеда Алана Фонтанеля, через 24 часа был отпущен на свободу и покинул Францию. Сразу после этого полиция выдала ордер на его арест, за которым может последовать заочный суд. Как утверждает полиция, "технический сотрудник" (водитель) за год продал на сайте объявлений 300 велосипедов на сумму около 100 тысяч евро.

Когда Фонтанель в сопровождении полицейского в штатском отправился "покупать" свой велосипед по одному из таких объявлений, россиянин встретил его не один, а в сопровождении сотрудника консульства, имевшего, как оказалось позже, дипломатический паспорт. Этот сотрудник выступал в роли переводчика. После того как полицейский в штатском раскрыл себя и показал россиянам фотографии других велосипедов, продававшихся на сайте с этого же аккаунта, дипломат вынес с территории консульства еще один ворованный велосипед и отдал его. Из-за наличия дипломатического иммунитета он не был задержан.

Это не первый случай, когда российское консульство в Страсбурге оказывается замешанным в скандале: два года назад, когда США и европейские страны высылали российских дипломатов из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль, российский консул в этом городе был в числе четырех человек, выбранных Францией для высылки из-за "сотрудничества с российской разведкой". Россия тогда в ответ выслала четырех французских дипломатов.

Радио Свобода попросило Алана Фонтанеля рассказать, как развивались события и удивила ли его неожиданная развязка банальной на первый взгляд кражи.

– Как разворачивались события в истории с кражей вашего велосипеда, который вы просто обожаете, если судить по вашему посту в фейсбуке?

– Этим электровелосипедом я владею уже несколько месяцев. Три недели назад я приехал к своей жене, которая работает в представительстве Франции в Совете Европы. Я поставил его на парковку и приковал массивным замком. Когда я вышел от нее, велосипед исчез, а замок был распилен или перекушен. Я был в шоке. Я решил посмотреть сайт объявлений Leboncoin и почти через две недели ежедневного мониторинга неожиданно нашел объявление о продаже своего велосипеда. Я его узнал, там была фотография, и этот же человек продавал еще два электровелосипеда. Я поспешил в полицейский участок и объяснил там ситуацию, после чего они назначили продавцу встречу. На следующий день полицейский позвонил мне и сказал: "У нас проблема. Вам придется пойти на встречу с нами, потому что продавец назначил встречу у российского консульства в Страсбурге. Если велосипеды внутри, мы не сможем зайти на территорию, полицейским запрещено заходить в диппредставительства".

У одного из них был служебный паспорт, у второго – дипломатический

Мы поехали вместе, продавец был уже там и ждал нас еще с одним человеком, они оба были сотрудниками российского посольства. Мой велосипед был внутри территории консульства, на парковке, рядом с машинами дипломатов. Я попросил дать мне его, чтобы понять, подходит ли он мне. Один из этих людей пошел за велосипедом, чтобы вынести его на улицу. Когда мне его вынесли, я проверил серийный номер и еще раз убедился, что это именно мой велосипед. Вслед за этим полицейский, который был одет в штатское, позвонил своим коллегам, приехали еще трое. Они попросили двух россиян предъявить документы. У одного из них был служебный паспорт, у второго – дипломатический. В итоге его отпустили, а первого отвезли в полицейский участок.

– В чем заключалась роль человека, у которого был дипломатический иммунитет?

– Он переводил, потому что тот, который, как оказалось позже, был водителем консула, говорил только по-русски. Человек с дипломатическим паспортом говорил по-французски идеально.

– Как выглядели эти люди? Они были похожи на сотрудников консульства?

– Один из них действительно выглядел как водитель. Второй был больше похож на административного сотрудника.

– О чем вы первым делом подумали, когда узнали, что продавец назначил встречу у российского консульства?

– Моя первая мысль была – это просто совпадение, не может быть, чтобы консульство имело к этому какое-то отношение. Велосипед украли у здания Совета Европы, где находится дипломатическое представительство Франции в этой организации. Я подумал, что такого просто не может быть, чтобы была "дипломатическая" связь между местом, где велосипед украли, и местом, где его хотели мне продать.

– Что вы почувствовали, когда увидели, что ваш велосипед находится именно на территории консульства?

– Я думал, что это просто невозможно.

– Известно ли вам что-то о расследовании?

– Я знаю, что водитель отрицал обвинение в том, что он торгует украденными велосипедами. Тогда полиция связалась с администрацией сайта Leboncoin, и там предоставили отчет о том, что этот человек за последние 12 месяцев продал 300 велосипедов. Это практически по велосипеду в день. Это было поставлено на поток. Общая цена проданных велосипедов составила почти 100 тысяч евро.

– Это означает, что они воровали не только дорогие велосипеды, как ваш, но и модели попроще?

– Да, в среднем стоимость каждого украденного велосипеда была где-то 300 евро, значит, они брали и дорогие, и те, что подешевле.

– Почему полиция отпустила его, позволив ему улететь из Франции?

– Я не знаю, это их решение. Я думаю, они не ожидали, что он уедет так быстро.

– Вы знаете имена этих россиян?

– Только имя водителя, который дал объявление о продаже моего велосипеда, но я не имею права его раскрывать. И имя, которое он им назвал, я не уверен на 100 процентов, что это его настоящее имя.

– Насколько я понимаю, кражи велосипедов в Страсбурге – дело привычное?

– Да. Мы часто говорим, что мы "французская столица велосипедов", но мы же и "французская столица украденных велосипедов".

– Когда вы во Франции покупаете подержанный велосипед, как вы можете убедиться в том, что он не краденый? Есть какие-то документы? Вы просили продавца подтвердить как-то, что велосипед не украден?

– Во-первых, когда вы покупаете почти новый велосипед за полцены, это уже должно вас насторожить. Обычно это означает, что он украден. Я купил свой велосипед новым за 2700 евро, а продавался он за 1400. Во-вторых, когда частное лицо продает сразу много велосипедов с одного и того же аккаунта, это тоже странно. Я попросил у продавца чек о покупке. Он показал мне бумагу из настоящего магазина, но мне сразу стало понятно, что это подделка – потому что я уже точно знал, что это мой велосипед и покупал я его не в этом магазине. Кроме того, на бумаге почему-то был штамп российского консульства.

– Теперь ваш велосипед снова с вами.

Теперь многие люди благодарят меня

– Да, я просто счастлив. Будет что рассказать детям. И знаете, что – теперь многие люди благодарят меня, потому что благодаря этому случаю полиция смогла задержать по-настоящему крупного вора, я думаю, это была целая сеть. Я, конечно, ничего особенного для этого не сделал, но думаю, что полицейские очень горды этой операцией и, возможно, на пару месяцев в Страсбурге велосипеды будут чуть в большей безопасности.

– Тот факт, что продавец велосипеда и его "переводчик" оказались сотрудниками российского консульства, шокировал полицию не меньше вашего?

– О да. Они были удивлены, и им пришлось действовать крайне осторожно, чтобы потом не иметь проблем с французским министерством иностранных дел. Они все сделали аккуратно, расследование было успешным и дело было фактически раскрыто, но продавцу удалось сбежать.

– Кто-то из представителей российского консульства пытался с вами связаться, чтобы принести извинения или предложить какую-то компенсацию?

– Нет, но для меня лучшая компенсация – просто вернуть мой велосипед.

– Вы вообще интересовались Россией или российскими новостями до этого случая? Слышали ли вы про историю с контрабандой кокаина, который хранился на территории российского посольства в Аргентине?

– Да, я читал об этом в газетах. Кокаин и велосипеды – это все-таки не одно и то же, но вы знаете, была история, когда российского консула, работавшего в этом здании, выслали из Франции за шпионаж. Это было громкое дело.

– Если бы у вас была возможность спросить о чем-то представителей российского МИДа в связи с вашей историей, что бы вы хотели от них узнать?

– Мне было бы интересно знать, кто еще в консульстве был в курсе этого поставленного на поток воровства. Двое были точно – водитель и этот "переводчик". Я не знаю, сколько сотрудников там работает, но если мы говорим о 300 велосипедах, которые привозили на территорию консульства и вывозили оттуда для продажи, это должны были видеть многие.

– На фотографии в вашем посте в фейсбуке – 4 велосипеда, включая ваш. Остальные тоже были украдены? Как полиции удалось их вернуть?

– Когда мы приехали на место, один велосипед, не мой, уже был выставлен снаружи. Потом они принесли еще один. Я попросил принести мой, чтобы проверить, исправен ли он. Потом, когда я проверил и убедился, что это мой велосипед, полиция показала этим людям другие объявления с сайта и попросила "переводчика" вынести оставшиеся велосипеды, и он принес последний, четвертый. Я думаю, "переводчик" был просто шокирован этой ситуацией. Он мог сказать, что у него ничего нет, но он пошел внутрь и принес еще один велосипед. "Водителя" на тот момент уже задержали, потому что у него не было дипломатического паспорта и полиция понимала, что если они попросят сходить за оставшимися велосипедами его, он скроется на территории консульства, и поймать его они уже не смогут.

– То есть россиянин с дипломатическим паспортом, уже зная, что это полицейская операция, пошел на территорию консульства и принес еще один краденый велосипед?

– Да.

– Что вы планируете делать теперь, кроме того, чтобы наслаждаться ездой на возвращенном велосипеде? Будете ли вы настаивать на том, чтобы россиянин с дипломатическим паспортом, помогавший продавцу, был выслан из Франции?

– Нет, это уже не моя работа. Полиция все сделала правильно, решила мою проблему, теперь я просто буду осторожнее выбирать место для парковки велосипеда.