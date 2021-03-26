Организаторы отстранили Беларусь от участия в "Евровидении-2021"

Беларусь отстранили от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", который должен пройти в Роттердаме во второй половине мая.

Об отказе говорится в сообщении Европейского вещательного союза, распространённом 26 марта.

Организаторы отмечают, что 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании с просьбой проверить, что учтены все высказанные в адрес группы-участника от Беларуси замечания. Впоследствии Минск в согласованные сроки предложил новую песню той же группы.

"Вещательный союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить её перспективы. Но был сделан вывод, что эта заявка так же нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах, и что его репутация не будет подорвана. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продлённого срока, то с сожалением констатируем, что Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе "Евровидение" в мае", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Беларусь попросили изменить песню под названием "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" из Барановичей. В обращении организаторов музыкального шоу к БТРК подчёркивалось, что композиция "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

"Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому", - пелось в рефрене этой песни. И многие предположили, что она направлена против тех, кто участвует в массовых акциях за честные выборы в Беларуси.

СМИ также писали, что ранее группа "Галасы ЗМеста" презентовала ряд сатирических песен, в том числе про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. Одновременно отмечалось и то, что не были ясны детали национального отбора участника "Евровидения-2021" от Беларуси. Не было ни телевизионной, ни интернет-трансляции, жителей в детали не посвящали, передавала "Немецкая волна".