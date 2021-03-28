За что нас будут любить? Владимир Бекиш – о русском примере

В конце концов, жизнь – штука обыденная, хоть и временами сильно непростая. Вирусы приходят и уходят, а человечество продолжает существовать. Хотя, возможно, на самом деле всё с точностью до наоборот: вирусы жили, живут и будут жить. Но суть не в этом, а в том, как живут сегодня конкретные люди, народы и страны в сравнении друг с другом. Естественно, в первую очередь я буду говорить о великой России и её великом народе, с его скрепами, ценностями, моральными устоями и всем таким прочим. И как Россия и её необыкновенный, с особым историческим путем, народ смотрятся со стороны.

Сто тысяч раз уже говорили и писали о том, что нынешнее время трудное. И в это непростое время поменялись многие ценности и жизненные ориентиры. И одной из главных ценностей стало здоровье, а здоровье – это медицина и здравоохранение, которые, в свою очередь, естественно – деньги. Вот рейтинг стран мира по затратам на здравоохранение за непростой 2020 год – в процентах к ВВП, в первой десятке самые разные страны, экзотические Тувалу, Маршалловы острова и Палау, но есть и США со Швейцарией и Францией, а вакцино-гениальная Россия находится на 121-м месте из 189. Настоящим патриотам есть что возразить на это. Не в деньгах ведь дело, скажут: вон у них у всех уже третья волна пандемии, а у нас с каждым днем всё лучше и лучше. И в то время как они там у себя переходят из одного карантина без передышки в другой, у нас массовые концерты без всяких ограничений и не за горами гулянья и военные парады.

Нет чтобы внимательно изучать и перенимать опыт России, стоя в очереди за нашими вакцинами, – так они начали пакостить.

С нарастающей интенсивностью происходят события, совершенно очевидно отдающие идеологической войной, да и не только идеологической. Судя по всему, дело идёт к новой холодной войне, между Россией и Западом. Именно Западом, а не только с США,

и вот уже новые западные санкции на пороге… Причём санкции, похоже, реально действующие, а не просто запрет никогда не ездящим в Америку чиновникам не въезжать в Америку. Ситуация возвращается в 70-е годы прошлого века.

Конечно, власть по телевизору с энтузиазмом объясняет, что на санкции нам наплевать и от них станет только лучше, потому все мы будем производить сами и качественнее, чем производят они. Вот только напомню, что запрет на поставки технологий и оборудования в конце XX века стал одним из факторов, которые в итоге привели к кончине Советского Союза, а история имеет свойство повторяться. Недруги России неустанно обвиняют её в подрывной, шпионской деятельности против других стран. Причем не просто обвиняют, но ещё и высылают российских дипломатов за якобы "несовместимую со статусом деятельность".

За последние 10 лет из разных стран мира выслано 112 российских дипломатов, по дюжине в год. Это без учета тех 119 человек, которых выслали из США, Канады и нескольких стран Европы после покушения на Скрипалей, в знак солидарности с Великобританией. И это только те, о высылке или спешном отъезде которых нам известно... Логично усомниться в том, что все эти "дипломаты" – скромные трудяги на своём дипломатическом поприще и что выслали их только для того, чтобы облить Россию грязью и испортить её имидж.

Чем именно Россия хочет быть лучше остальных, чем намеревается привлекать интерес и вызывать зависть других народов?

В конце 2020 года в США заочно предъявили шестерым российским хакерам обвинения в незаконных действиях, мошеннических схемах, взломе электронных баз данных. Судя по всему, все они также – сотрудники российских спецслужб. Ущерб от их действий для США в 2017 году оценивается минимум в 1 млрд долларов. "Ни одна страна не использовала свой киберпотенциал так, как Россия, необоснованно нанося [другим странам] беспрецедентный ущерб", – заявил в связи с этим помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс. Также эту группу хакеров обвинили в кибератаках с деструктивными последствиями – против Украины в 2015 году, против Франции в 2017 году, против Великобритании и Южной Кореи в 2018-м. Общий ущерб от их действий оценен минимум в 10 миллиардов долларов. И это только одна выявленная схема российского самоутверждения в мире… Я уж не говорю о неоднократных заявлениях тех же американцев о вмешательстве России в выборы, об обвинениях Германии в кибератаках России против её политических партий…

Конечно, российские политики и граждане-патриоты со своей стороны усердно обвиняют Америку и Запад вообще в разных недружественных действиях. Правда, большей частью разоблачают методом "сам дурак", и всё же, думаю, понятно, что нет дыма без огня. Россия постоянно обвиняет США в мировой агрессии и военной экспансии, в том смысле, что американские военные базы заполонили мир, что по периметру российских границ появляются всё новые и новые танки и ракеты. Спору нет, американские военные базы в мире есть, их немало, и с российскими их по числу не сравнить. Есть ещё и такая штуковина, как частные военные компании, в США придуманные и за интересы США воевавшие, к примеру, в Ираке и Афганистане и присутствующие сегодня ещё и в африканских странах, где их используют практически исключительно для охраны дипмиссий.

А вот российские ЧВК: формально их нет, но как-то они в мире в последние годы обнаружились – сначала в Донбассе, в Сенегале, в Конго, на Шри-Ланке, в Ливии, Сирии, затем в Азербайджане, Сербии, Индонезии. Ну, и далее год за годом география расширяется: Ирак, Египет, Судан, Южный Судан, Венесуэла, Чад, Йемен, Ботсвана, ЮАР, Зимбабве, Бурунди, ЦАР, Мозамбик Мадагаскар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигерия.

Как утверждается в расследовании американского Центра стратегических и международных расследований, российские ЧВК действуют в 30 странах мира. Их основная задача – противодействие американскому присутствию и влиянию, поддержка российских геополитических акций, защита экономической и военной деятельности, которую осуществляют российские компании. Как это хорошо известно, по российскому законодательству нет и не может быть таких компаний. Граждане России, которые в этих компаниях ведут будничную деятельность, согласно закону, являются наемниками и участниками нелегальных вооруженных формирований. Перемещаются они не на самокатах, стреляют не из игрушечных пистолетов, а вот где берут то, из чего обстреливают позиции врагов, – загадка, вероятно, в соседнем военторге покупают...

И уж конечно, в мире смотрят на эти российские действия и что при этом про Россию думают – даже не хочется обсуждать. В мире совершенно точно смотрят на Россию и ещё под одним углом, и вот что видят. За последние 10 лет уголовному преследованию подвергнуты 9 членов Совета Федерации, 14 губернаторов осуждены за преступления… Не буду здесь приводить статистику насчёт арестованных мэров и министров. Уж не знаю, как там с сенаторами и мэрами, но чтобы в губернаторы проходили без благословения президента… как-то сомнение у меня. Что же получается, он не знал, кого на высокие посты назначает? А где же его спецслужбы, прокуроры, полпреды? Как такое может быть, чтобы целыми регионами годами правили воры и мошенники?!

Каковы сегодня цели России? К чему она стремится? Чем она гордится? Чем хочет быть лучше остальных, чем намеревается привлекать интерес и вызывать зависть других народов (запасы нефти и газа не в счёт)? Чтобы они, народы других стран, хотели жить, как живут в России. Чтобы требовали от своих политиков и чиновников, чтобы их внешняя политика была такой, как российская – потому что это умная и порядочная политика, потому что она приносит пользу гражданам и улучшает их жизнь.

Владимир Бекиш – блогер



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