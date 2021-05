Духовой наставник. Артемий Троицкий слушает Терри Эдвардса

Хедлайнер сто девяностого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – английский саксофонист, кларнетист, трубач, тромбонист, а иногда и пианист Терри Эдвардс. Рок-критик Артемий Троицкий неоднократно видел этого худощавого джентльмена на сцене в разных составах, а уж на пластинках в качестве "специального гостя" слышал и вовсе раз пятьдесят или сто! Абсолютно всегда, считает ведущий "Музыки на Свободе", свинговые риффы и острые соло Эдвардса придают записям драйва и пикантности.

Звёздных гитаристов в мире поп-музыки множество, и все они, как правило, или сольные артисты, или ассоциируются с одной-двумя группами. Клавишники и барабанщики чуть более склонны к странствиям, но тоже, как правило, имеют свои постоянные "порты приписки". А вот исполнители на более редких инструментах, если уж им удалось создать себе имя, нужны всем и повсюду. Именно таков "музыкальный кочевник" Терри Эдвардс. Недавно вышел в свет монументальный сборник избранных записей артиста, Very Terry Edwards, почти исчерпывающе иллюстрирующий его замысловатую карьеру.

Терри Эдвардс, запись 1999 года – композиция Totally Wired

Терри Эдвардс родился в 1960 году, а в 1980-м, ещё будучи студентом духового отделения музыкального факультета университета Восточной Англии в Норвиче, основал с однокурсниками свою первую группу, The Higsons. Свой стиль они обозначили как "панк-фанк". Секстет просуществовал 6 лет, выпустив за это время кучу синглов и один альбом. "Мы никогда не станем старыми" – одна из первых записей группы, была сделана в 1980 году; Терри солирует на альт-саксофоне и трубе.

The Higsons с композицией We Will Never Grow Old

После распада The Higsons весной 1986 года Терри создал ансамбль с бывшим басистом другого знаменитого ска-панк-коллектива – Марком Бедфордом из Madness. Назывались они Butterfield 8 и играли сугубо некоммерческий, хотя и очень приятный на слух камерный джаз. Проект оказался крайне недолговечным и затух вскоре после выхода единственного альбома. Несмотря на неудачу, участие в Butterfield 8 очень поспособствовало росту Эдвардса как композитора, о чём убедительно свидетельствует элегантная пьеса его сочинения Oakapple Tango; запись 1988 года.

Butterfield 8 с композицией Oakapple Tango

Карьера Терри Эдвардса складывалась по интересной схеме: он записывался в студии и иногда играл на концертах с разными солистами и группами (как правило, весьма известными), а в паузах – если таковые случались – выступал с собственным ансамблем Terry Edwards & The Scapegoats. Поголовье "Козлов отпущения" было непостоянным и зависело от сиюминутной доступности тех или иных друзей-музыкантов. Здесь Терри, как хозяин-барин, не только играл на всех инструментах, включая гитару и клавишные, но и солировал как вокалист. Под знаком "Козлов отпущения" вышли два студийных и один концертный альбом (все – в 1990-е), но, поскольку ансамбль имеет полуфантомный характер, считается, что существует он до сих пор.

Terry Edwards & The Scapegoats с песенкой Girls & Boys

В качестве "приглашённого музыканта" – и на студийных сессиях, и в гастрольных турах – Эдвардс играл очень со многими. Альтернативный рок и панк, джаз, соул, даже мейнстрим-поп. В числе его клиентов Пи Джей Харви и Лидия Ланч, Том Уэйтс и Ник Кейв, Franz Ferdinand и Tindersticks. Однако в антологии Very Terry Edwards я обнаружил и некоторых неведомых мне артистов, в частности интересную английскую певицу Лизу Ронсон. Она выпустила единственный сольный альбом в 2015 году, и Терри сыграл там на баритон-саксофоне в изумительной кавер-версии британской рок-классики Shakin’ All Over.

Lisa Ronson с композицией Shakin’ all over

Единственная группа, в которой Эдвардс играет хоть и эпизодически, но постоянно и уже более четверти века, – лондонцы Gallon Drunt. Квартет во главе с гитаристом Джеймсом Джонстоном играет сумрачную музыку на стыке блюза и постпанка. Именно в их составе я впервые увидел Терри Эдвардса живьём. Совместных записей у них много; я выбрал не издававшуюся раньше с клубного концерта в Праге 2008 года. Саксофон, всё-таки, главный инструмент Терри, и его проникающее соло в песне "Гнилая миля" стоит послушать до конца!

Gallon Drunk с песней The rotten mile

Глен Мэтлок – смутная, но легендарная фигура британского панк-рока, первый (до беспредельщика Сида Вишеса) бас-гитарист Sex Pistols. В середине 1990-х он создал (и до сих пор возглавляет) группу "Глен Мэтлок и обыватели", c которой Терри Эдвардс часто гастролировал и записывался. "Хвастуны" – запись 2004 года; Терри играет на пианино.

Кстати, это словечко, swankers, рассматривалось как возможное название группы до того, как придумали Sex Pistols. Спасибо Терри Эдвардсу за то, что не даёт позабыть звук саксофона!

Плей-лист 190-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. NOTS (USA). Low, LP 3

2. Soviet Supreme (France). Post Soviet, LP Marx Attack

3. Led Bib (UK). Cutting Room Floor, LP It's Morning

4. Mark Sultan (Canada). Black Magic, LP Let Me Out

5. Hand & Leg (Greece). Grave Gravy, LP Lust In Piece

6. The Higsons (UK). We Will Never Grow Old, LP Very Terry Edwards

7. Butterfield 8 (UK). Oakapple Tango, LP Very Terry Edwards

8. Terry Edwards & The Scapegoats (UK). Pedestrian, LP Very Terry Edwards

9. Lisa Ronson (UK). Shakin’ All Over, LP Very Terry Edwards

10. Gallon Drunk (UK). The Rotten Mile, LP Very Terry Edwards

11. Glen Matlock & The Philistines (UK). The Swanker, LP Very Terry Edwards

12. Carla Pires (Portugal). Vida nova, LP Cartografado

13. Nasser Kilada (Egypt/Germany). Voum wapa voum, LP Groove On The Nile

14. Lucy Kruger & The Lost Boys (South Africa/Germany). Mary, LP Sleeping Tapes For Some Girls

15. Schmo (Australia). Gambit, LP Spring Story

