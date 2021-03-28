ТИК Якутска: на выборах мэра лидирует "единоросс" Григорьев

Представитель партии "Единая Россия" Евгений Григорьев лидирует на досрочных выборах мэра Якутска после обработки 88 процентов протоколов, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии.

На семь часов вечера по московскому времени Григорьев набирал 43, 7 процента голосов, у его ближайшего преследователя, Виталия Обедина из "Справедливой России", почти на три с половиной процента меньше. Другие участники выборной гонки значительно от них отстают.

По официальным данным, явка избирателей превысила сорок процентов.

В выборах мэра Якутска, которые проходили в течение трёх дней, принимали участие шесть кандидатов: Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Виталий Обедин от "Справедливой России", Савва Михайлов от КПРФ, Иван Комаров, представляющий "Гражданскую платформу", Айал Прокопьев от партии "Родина" и Евгений Рябченко от ЛДПР.

Досрочное голосование было объявлено в связи с тем, что предыдущий мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая открыто критиковала политику федеральных властей, ушла в отставку, официально - по состоянию здоровья.

Незадолго до выборов Якутский городской суд отменил регистрацию троих оппозиционных кандидатов на пост мэра, в частности - регистрацию Владимира Фёдорова от "Партии дела", у которого, согласно социологическим опросам, были реальные шансы на победу.

Суд постановил, что при подаче документов в избирком Фёдоров не указал список уполномоченных лиц. Кандидат заявлял, что по закону и не обязан был предоставлять такой список.

Известно, что исковые заявления против оппозиционных кандидатов подавал участник предвыборной гонки, представитель партии "Родина" Айал Прокопьев.