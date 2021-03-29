На жительницу Вязьмы составили протокол из‑за фото фуражки Гитлера

На жительницу города Вязьмы в Смоленской области Ирину Кириенкову завели административное дело по статье о пропаганде нацистской символики из-за двух постов во "Вконтакте". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Как рассказала Кириенкова "Медиазоне", поводом для протокола послужили фотографии, опубликованные в сентябре и июне прошлого года. Сейчас её страница закрыта.

6 сентября Кириенкова опубликовала фотографию логотипа "Юнармии" — профиль орла со звездой — и эмблему войск СС — профиль орла со свастикой. В посте жительница Вязьмы рассуждала о схожести логотипов.

Во второй публикации была фотография фуражки Адольфа Гитлера, которая хранится в храме Минобороны.

В полиции эти публикации сочли пропагандой нацизма.

Кириенкова связывает своё дело с постами о митингах в поддержку Алексея Навального. "Полиция намекала, что задавят штрафами, пока у меня деньги не закончатся, убеждали закрыть страницу. Она у меня была всегда открытой", —сказала она "Медиазоне".