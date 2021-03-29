На жительницу Вязьмы составили протокол из‑за фото фуражки Гитлера

На жительницу города Вязьмы в Смоленской области Ирину Кириенкову завели административное дело по статье о пропаганде нацистской символики из-за двух постов во "Вконтакте". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Как рассказала Кириенкова "Медиазоне", поводом для протокола послужили фотографии, опубликованные в сентябре и июне прошлого года. Сейчас её страница закрыта.
6 сентября Кириенкова опубликовала фотографию логотипа "Юнармии" — профиль орла со звездой — и эмблему войск СС — профиль орла со свастикой. В посте жительница Вязьмы рассуждала о схожести логотипов.
Во второй публикации была фотография фуражки Адольфа Гитлера, которая хранится в храме Минобороны.
В полиции эти публикации сочли пропагандой нацизма.
Кириенкова связывает своё дело с постами о митингах в поддержку Алексея Навального. "Полиция намекала, что задавят штрафами, пока у меня деньги не закончатся, убеждали закрыть страницу. Она у меня была всегда открытой", —сказала она "Медиазоне".
- В ноябре 2019 года Госдума изменила закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Нацистская символика допустима, если она формирует негативное отношение к нацизму и отсутствуют признаки пропаганды.
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