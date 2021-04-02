Лицом к событию. Нужно принуждение власти к диалогу с оппозицией

На съезде партии "Яблоко" ее основатель Григорий Явлинский заявил, что сегодня в России "создан автократический неправовой полукриминальный антисоциальный политический режим с хронически стагнирующей экономикой и беднеющим населением2. Что предлагает делать партия "Яблоко"? Обсуждаем с председателем ее Политкомитета Григорием Явлинским.Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31187609.html
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