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Лицом к событию. Нужно принуждение власти к диалогу с оппозицией

Лицом к событию. Нужно принуждение власти к диалогу с оппозицией
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Лицом к событию. Нужно принуждение власти к диалогу с оппозицией

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На съезде партии "Яблоко" ее основатель Григорий Явлинский заявил, что сегодня в России "создан автократический неправовой полукриминальный антисоциальный политический режим с хронически стагнирующей экономикой и беднеющим населением2. Что предлагает делать партия "Яблоко"? Обсуждаем с председателем ее Политкомитета Григорием Явлинским.Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31187609.html

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