Нужно принуждение власти к диалогу с оппозицией

На съезде партии "Яблоко" ее основатель Григорий Явлинский заявил, что сегодня в России "создан автократический неправовой полукриминальный антисоциальный политический режим с хронически стагнирующей экономикой и беднеющим населением. Результатом стала политика, продиктованная имперским мышлением, следованием принципу ограниченного суверенитета в отношении республик бывшего СССР, попытка грубого вмешательства в дела соседних государств, аннексия Крыма и война в Донбассе, заказные убийства политических оппонентов и журналистов, бессмысленное, кровавое участие в гражданской войне в Сирии, принятие множества, особенно в последние полгода, репрессивных законов".

В этих условиях, Григорий Явлинский считает, что главным лозунгом партии является "не участие в выборах, а требование освобождения политических заключенных".

Были и другие мнения. Развернулась дискуссия об изменении устава: делать ли вступление в партию достаточно простым как сегодня или существенно осложнить, дабы избежать "рейдерского захвата". Предложения руководства партии одобрены съездом лишь частично.

Что предлагает делать партия "Яблоко"? Обсуждаем с председателем ее Политкомитета, экономистом Григорием Явлинским в программе «Лицом к событию».

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 5 апреля в 17-05.