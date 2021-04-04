Фанайлова: Вавилон Москва. Памяти Александра Липницкого. Юрий Гагарин как народный герой

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Архив с Александром Липницким. 2. Гагарин как народный герой: к 60-летию полета человека в космос