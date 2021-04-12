РБК: Кремль планировал установить на Лубянке памятник Невскому

До начала голосования по установке памятника на Лубянской площади Кремль хотел, чтобы там появился монумент Александра Невского, и просчитался, вынеся на голосование вместе с ним фигуру Феликса Дзержинского. Основатель ВЧК, были уверены в администрации президента, на голосовании должен был проиграть, рассказали РБК близкие к мэрии Москвы и Кремлю источники.

Летом 2020 года помощник Владимира Путина, экс-министр культуры Владимир Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев предложили Кремлю установить в столице памятник Невскому к 800-летию со дня его рождения, говорят собеседники издания. Речи о Лубянке тогда не шло. Поставить памятник Невскому именно рядом со зданием ФСБ позже попросил патриарх Кирилл.

Путин был в курсе его просьбы, указал один из источников. После звонка патриарха в Кремль с мэрией связался руководитель АП Антон Вайно: именно он, по данным собеседников издания, сообщил столичному правительству об идее установить монумент великому князю на Лубянской площади. Мэрия к установке памятника Невскому уже подготовила всё необходимое: монумент планировали открыть 4 ноября 2021 года — в День народного единства. Его изготовление вместе с Мединским должно было контролировать Российское военно-историческое общество.

Однако чтобы узаконить установку памятника, власти решили провести голосование на портале "Активный гражданин". Там уже решался вопрос по поводу памятников: например, в 2015 году на портал был вынесен вопрос о том, где в Москве поставить памятник князю Владимиру. В этот раз москвичам решили предложить выбрать не место для памятника, а сам памятник. Конкурентом Невского мэрия совместно с администрацией президента выбрала Дзержинского: проводить голосование о судьбе Лубянской площади без его кандидатуры было бы странным, заметил один из источников РБК. И в Кремле, и в мэрии, по его данным, были уверены, что Дзержинский "объективно проиграет и, таким образом, вопрос о его возвращении на Лубянку будет закрыт раз и навсегда".

Безоговорочной победы Невского не произошло. Мнения пользователей "Активного гражданина" за первые два дня голосования разделились практически поровну. Это привело к тому, что 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном прекращении голосования, заявив, что "памятники должны не раскалывать, а объединять общество". Лубянскую площадь градоначальник в итоге предложил оставить "как есть".