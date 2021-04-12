РБК: Кремль планировал установить на Лубянке памятник Невскому

До начала голосования по установке памятника на Лубянской площади Кремль хотел, чтобы там появился монумент Александра Невского, и просчитался, вынеся на голосование вместе с ним фигуру Феликса Дзержинского. Основатель ВЧК, были уверены в администрации президента, на голосовании должен был проиграть, рассказали РБК близкие к мэрии Москвы и Кремлю источники.
Летом 2020 года помощник Владимира Путина, экс-министр культуры Владимир Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев предложили Кремлю установить в столице памятник Невскому к 800-летию со дня его рождения, говорят собеседники издания. Речи о Лубянке тогда не шло. Поставить памятник Невскому именно рядом со зданием ФСБ позже попросил патриарх Кирилл.
Путин был в курсе его просьбы, указал один из источников. После звонка патриарха в Кремль с мэрией связался руководитель АП Антон Вайно: именно он, по данным собеседников издания, сообщил столичному правительству об идее установить монумент великому князю на Лубянской площади. Мэрия к установке памятника Невскому уже подготовила всё необходимое: монумент планировали открыть 4 ноября 2021 года — в День народного единства. Его изготовление вместе с Мединским должно было контролировать Российское военно-историческое общество.
Однако чтобы узаконить установку памятника, власти решили провести голосование на портале "Активный гражданин". Там уже решался вопрос по поводу памятников: например, в 2015 году на портал был вынесен вопрос о том, где в Москве поставить памятник князю Владимиру. В этот раз москвичам решили предложить выбрать не место для памятника, а сам памятник. Конкурентом Невского мэрия совместно с администрацией президента выбрала Дзержинского: проводить голосование о судьбе Лубянской площади без его кандидатуры было бы странным, заметил один из источников РБК. И в Кремле, и в мэрии, по его данным, были уверены, что Дзержинский "объективно проиграет и, таким образом, вопрос о его возвращении на Лубянку будет закрыт раз и навсегда".
Безоговорочной победы Невского не произошло. Мнения пользователей "Активного гражданина" за первые два дня голосования разделились практически поровну. Это привело к тому, что 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном прекращении голосования, заявив, что "памятники должны не раскалывать, а объединять общество". Лубянскую площадь градоначальник в итоге предложил оставить "как есть".
- В самой мэрии там хотели установить фонтан. Об этом в феврале рассказывали и близкие к мэрии и АП собеседники "Медузы". Они отмечали, что обсуждением памятника на Лубянке власти хотели отвлечь внимание москвичей от январских протестов, фигуры оппозиционера Алексея Навального и протестировать возможности электронного голосования.
- О том, что Кремль и мэрия во время голосования поддерживали вариант об установке на Лубянке памятника Александру Невскому и пытались сделать все для его победы, ранее со ссылкой на источники писала "Русская служба Би-би-си". Несмотря на прекращённое голосование, появление памятника князю в Москве, заверил РБК Мединский, всё ещё есть в планах властей. "По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждаются] несколько вариантов", — добавил он.
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