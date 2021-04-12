Лицом к событию. Галоп цен во время военной тревоги

Куда Владимир Путин ведет экономику России? Углубление кризиса обсуждают Андрей Нечаев, Михаил Савва. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31201101.html
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