Галоп цен во время военной тревоги

На границе с Украиной Россия сосредоточила мощную группировку войск. Изо всех утюгов государственной пропаганды звучат призывы к войне. Россия прекратила авиасообщение с Турцией, под предлогом предотвращения завоза инфекции. Произошло это ровно после того, как президент Украины Владимир Зеленский съездил в Турцию и получил поддержку президента Турции Реджепа Эрдогана. В результате запрета на чартерные полеты «сгорели» туры более чем 500 000 россиян. Пропагандисты без остановки обсуждают ситуацию в Донбассе, а не рост цен и возможные новые санкции против Москвы.

Сегодня в студии Радио Свобода экономист, глава партии «Гражданская платформа» Андрей Нечаев, на связи из Киева – политолог Михаил Савва.

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