"Справляются только с безоружными". Соцсети о сражении в Вёшках

61-летний Владимир Барданов, запершись у себя дома в подмосковном поселке Вёшки, несколько часов успешно отстреливался от полиции, ОМОНа, СОБРа и Росгвардии. Пенсионера так и не смогли взять живым: он сгорел вместе с домом.

Пока шел штурм, постепенно всплывали все новые подробности о Барданове, который оказался весьма колоритной личностью. Бывший владелец нескольких ЧОПов хранил дома целый арсенал оружия, от охотничьих ружей до гранат, которые он бросал в полицию во время штурма. На территории своего двухэтажного коттеджа он держал диких зверей - медведя, тигра, рысь и крокодила. Полиция пришла к нему, чтобы проверить его на причастность к незаконному обороту оружия, но вместо того, чтобы впустить силовиков в дом, Барданов открыл по ним огонь.

ГАСПАРЯН

Надеюсь, что у мытищинского деятеля в подвале нет центрифуги для обогащения урана

Русский Футурист

Откуда в элитном подмосковном поселке Новые Вешки взялся вооруженный до зубов «рэмбо», превративший богатый дом в форт времен Дикого Запада? Если собрать воедино все доступные в прессе сведения, картина довольно однозначная.

Помните стратегию «Операция Silent Storm»? Там был похожий особняк аристократа на службе тайного ордена фашистов, желавших посеять хаос во всем мире. Бой в Вешках не так масштабен. Но и его породил хаос в душах, которые 30 лет назад завлекла в свой водоворот могучая сила «дикого капитала».

Перед нами типичный браток из девяностых, постаревший и заматеревший

Расцвет вешкинского стрелка пришелся на 90-е, когда он какими-то «деловыми путями» сбил начальный капитал. О природе его бизнеса можно только догадываться: в одни пишут, что Барданов владел ЧОПами, другие — что автосервисами, а третьи — что был неоднократно судим, в том числе за разбой и угрозу убийством.

Если хоть что-то из этого правда, то перед нами типичный браток из девяностых, постаревший и заматеревший до состояния русского Химайера. Это вовсе не комплимент: умные люди знают, что популярный у либертарианцев и анархистов «Киллдозер» снес полгорода из-за банальный гордыни, нежелания и неумения договариваться, а вовсе не потому что был «героем сопротивления системе». На людей ему было начхать, важно было только то, что кто-то посмел позариться на участок земли, который он считал своим.

Тут мы имеем дело с похожим типажом: богачом, отстроившим огромную безвкусную домину (см. фото), и собравшим в ней коллекцию мотоциклов, арсенал и даже личный зоопарк с тиграми и пумами. Такой же в 2017 году расстрелял 58 и ранил более полутысячи человек в Лас-Вегасе. Эдакие самопровозглашенные Джоны Галты, для которых не писаны законы простых смертных. Вот только даже у Рэнд Джон Галт был не барыгой, ловившим рыбку в мутной воде, а честным и талантливым инженером из рабочей семьи.

Можно представить, как этот нестарый еще мужчина медленно напивался в своем красивом особняке, горюя по старым добрым временам. Как время от времени, кидая хайболлы в зеркала, наблюдал за мечущимися по дорогой кожаной мебели ручными тиграми.

Перед нами хозяин жизни, вдруг встретивший смерть

Так что речь тут явно не о простом владельце охотничьей двустволки, вдруг съехавшим с глузда. И скоропалительные выводы о лицензиях на легальное оружие делать ни в коем случае нельзя. Нет, перед нами порой встречающий в США и России персонаж — хозяин жизни, вдруг встретивший смерть. Он так долго вглядывался в пропасть, что в итоге на ее месте оказался сочащийся пороховым дымом ствол и огненный цветок разлетающейся на осколки лимонки.

Осталась пара вопросов: сколько еще таких волков живут в созданных своими руками золотых клетках личных зоопарков? Сколько еще всадников «дикой охоты» живут за высоченными стенами домашних крепостей — нарочно выстроенных так, словно это средневековые замки посреди пустошей?

Наконец, откуда они взялись — эти микрокняжества чванливых и жестоких тиранчиков? Если вслушаться в хлопки рвущихся патронов, то можно услышать еле слышный ответ: —Эхо девяностых...

На исход спецоперации в Сети отреагировали многочисленными саркастическими комментариями.

Алексей Малаховский

Не специалист в штурмах коттеджей. Но выглядит странно, когда один вооруженный пенсионер в течение суток успешно ведёт круговую оборону против огромного числа силовиков, использующих всевозможные виды оружия вплоть до гранатомета. И это в Москве.

Эль Мюрид

Спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", СОБР "Булат" и ОМОН "Зубр" после восьмичасового ожесточенного боя с 61-летним Владимиром Бардановым в поселке Вешки в Мытищах, наконец, одержали победу. Ну, как одержали. Просто дом сгорел, видимо, с владельцем. Гвардия применяла по дому гранатометы.

Чем-то это напомнило стрельбу на Лубянке. Тоже стрелок-одиночка. Правда, тогда спецназ ФСБ справился за час-полтора. Все ж-таки элита.

Методичка

Это только в кино и отчетах «работающий СпН» технично входит в дома и зачищает помещения. В жизни всë гораздо печальнее и прозаичнее – к вечеру не осталось ни дома, ни самого господина Барданова. Для полной уверенности на место пожара до сих пор не пускают пожарных.

К ситуации, когда брать приходится настоящую крепость, жизнь росгвардейцев явно не готовила

До этого времени «шутинг в период обострений» был в основном прерогативой опустившихся охотников или чрезмерно эмоциональных подростков. Но к ситуации, когда брать приходится настоящую крепость, жизнь росгвардейцев явно не готовила.

Сарказма не сдержал в том числе и бывший командующий вооруженными силами непризнанной "ДНР".

Игорь Стрелков

Вот это да-а-а! Вот это я понимаю! Какой боевой все-таки у нас спецназ в СОБРе и Росгвардии... Жаль только, стрелок оказался всего один и какой-то совсем неумелый, а то-бы наши защитники дочиста сожгли не один дом, а весь коттеджный посёлок! То-то радость была-бы для всех!

П.С. Впрочем - это у нас давняя традиция - в "Норд-Осте" умудрились угробить 120 заложников при освобождении просто потому, что абсолютно никому в штабе операции не пришло в голову позаботиться о подвозе антидота непосредственно к зданию... И - что характерно - за это аж троим дали "героев России" (не спецназовцам, действительно рисковавшим и не причастным к смерти заложников "от слова никак", а как раз этим ублюдкам-генералам... И, что не менее характерно, никто из них от такой награды за ТАКОЕ - не отказался...).

Cуть многих комментариев сводится к тому, что нынешние российские силовики умеют бороться только со школьниками, которые взрывают здание ФСБ в игре Minecraft.

Алена Солнцева

Я, конечно, ничего не понимаю в штурмах и задержаниях, но теперь мне ясно, почему так серьезно в Росгвардии относятся к пластиковым стаканчикам.-- Если один, пусть и вооруженный, пожилой человек восемь часов держал оборону против большого количества СОБРа..... Даже не буду делать выводы.

Сами судите.

Спецназ в результате использовал гранатомет ГМ-94, дом обстреляли термобарическими гранатами -- понятно, что он загорелся.

При штурме был задействован броневик ГРОМ, вертолеты, квадрокоптеры, спецподразделения Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр». Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета в неизвестном количестве.. Один боец ранен в ногу -- пуля срикошетила. Снайперы не могли помочь - коттедж был укреплен, а окна небольшие, так комментировал бой с пенсионером-миллионером сотрудник "Альфы".

Все силы брошены на борьбу с оппозицией

Наблюдатели слышали взрывы, дом горел, пожарные не тушили, потому что неизвестно, что там было - может быть целый склад взрывных устройств. Почему полиция не была подготовлена к такому обороту событий, почему не следила за домом, не узнала, в каком состоянии подозреваемый - ну я не знаю. Наверное, все силы брошены на борьбу с оппозицией, либералов опасаемся, они вечно обзываются.

Андрей Збарский

Как у них всё удаётся в бесконечных сериалах, заодно прославляющих беззаконие и насилие.

Как здорово они справляются с безоружными инвалидами, подростками и девушками при соотношении пятеро на одну, как лихо получается ногами дубасить женщин.

Ещё они успешно конструируют дела по "экстремизьму" , обвиняя в таковом пацифистов и принципиальных противников насилия, по шпионажу - из журналистов и больных пенсионеров, не располагавших никакими тайнами и секретами. Про созданные самими и своими "тайными агентами и свидетелями" величия и сети и не говорю...

Если бы не такой успех гранатомётной атаки, наверное, танковую бригаду пришлось бы приглашать

Но когда выпадает необходимость заняться тем, чем обязаны, когда приходится сталкиваться с реальным противником - одним! - действительно противостоящим всем этим ранимыми трепетным, то оказывается, что захватить этого одного они все вместе не могут, всё что удалось за 10 часов штурма - сжечь дом вместе с единственным (!) сопротивляющимся. И если бы не такой успех гранатомётной атаки, наверное, танковую бригаду пришлось бы приглашать...

А как все они отлично работают по телевизору.

Антон Орех

Пока ФСБ ловит сотнями воображаемых террористов, один реальный бандит 10 часов отбивался от целой армии. И под носом у чекистов создал в доме целый арсенал.

Роман Попков

Интересно. Один вооруженный преступник в Подмосковье весь день отбивался от всех этих хваленых спецназовцев Росгвардии и ФСБ, которые в итоге не смогли придумать ничего лучше сожжения дома при помощи гранатометов. Дагестанская тактика, то есть.

Обыски у безобидных политических активистов – это они могут, тут они герои

Один вооруженный человек держался целый день против кучи бронированных бойцов. Понятное дело, под пули лезть – это не безоружных людей на митингах по грязи волочь, не шокерами орудовать. Обыски у безобидных политических активистов – это они могут, тут они герои. Вломиться в пять утра, родителей перепугать, хамить, класть людей в трусах на пол. Это же не сложно.

Другой Ролдугин

Самое занятное в бездарном штурме спецназом торговавшего оружием преступника в подмосковном поселке Вешки в том, что это - ментовский поселок. Понятно, от кого чувак свои трофеи брал.



Вешки облюбовали экс-глава ГУВД Москвы Анатолий Якунин (сейчас замдиректора ФСИН), начальник Главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров, экс-начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москва Андрей Пучков... Да что там, по данным Другого Ролдугина, на заре поселка там пробовал себя в качестве дачника незабвенный Виктор Золотов (правда через пару лет, в 2001-м, он уступил свою фазенду тогда еще живому Роману Цепову).



И вот сегодня росгвардейцы этого Золотова, три дня назад во время своего профессионального праздника демонстрировавшие блестящие навыки на показательных учениях, показали, что в реальной жизни они могут только с безоружными женщинами на митингах воевать.

Дмитрий Колезев

Силовики стоят стране астрономических денег. Одна только полиция — больше триллиона рублей в год. Росгвардия имеет уже не только бронетехнику, но и суда, и даже авиацию. Колоссальные средства идут на зарплаты и пенсии, на технику и оборудование, на здания, на системы слежки за гражданами. Огромные ресурсы тратятся на борьбу с оппозицией. Сколько там следователей работало по делу ФБК, сто? Целые армии выводятся на разгон «несогласованных» митингов. Расплодилось невероятное количество силовиков всех мастей, которым нужно чем-то заниматься, и поэтому они заводят дела по публикациям «ВКонакте» десятилетней давности.

Но вот — происходит реальная, не выдуманная ситуация. Ранее судимый владелец ЧОПа с шестью зарегистрированными стволами (кстати, это законно?) решает поиграть в Рэмбо. У него не пластиковые стаканчики, а гранаты. И десять часов с ним никто не может справиться.

А если бы их было пятеро? А если бы это был не пожилой бандит, а группа молодых, хорошо вооруженных и подготовленных террористов (не дай бог)? А если бы были заложники? А если бы это был центр крупного города? И т. п.

Для Кремля важнее, чтобы Золотов хорошо разгонял митинги

Такие вопросы возникают в любой стране к любым силовым структурам. Но особенность России в том, что тут механизмы контроля и ответственности силовиков работают хуже. Мы можем задавать вопросы вслух, но кто может спросить с силовиков? Парламент, которого у нас нет. Президент, который у нас есть. Но спросит ли он? Ведь силовики заняты политическими задачами. Для Кремля важнее, чтобы Золотов хорошо разгонял митинги, а не чтобы он хорошо выкуривал пенсионеров из коттеджей. Ведь митинги угрожают Путину, а вооруженные пенсионеры — не особо.

Илья Вайцман

...Знаете, чего я не нашел за истекшие сутки с начала осады «мытищинского стрелка»?

Ни одного поста или комментария в поддержку бойцов «Росгвардии», ФСБ и всяких спецназов. Хотя и дело совершенно не политическое, а уголовно-психиатрическое, и занимались «силовики» делом объективно полезным и правильным (совершенно бездарно, но тем не менее), но все равно...

Вот такое вот наблюдение из области прикладной социологии.

Провластные комментаторы утверждают, что силовики действовали грамотно, просто не смогли правильно подать это публике.

Александр Хинштейн

На самом деле - операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще.

То, что при таком объёме арсенала, никто из соседей и родственников «стрелка» не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом.

Темник

У силовых ведомств отсутствует механизм оперативной работы с общественным мнением

В медийном плане картина сложилась не в пользу силовиков. Распространены оценки с критикой профессиональных навыков бойцов («лишь митингующих могут паковать» и тому подобное). Что наносит ущерб репутации силовых ведомств. Можно предположить, что действия спецподразделений были оптимальными в текущих условиях. Однако об этом никто не рассказал. То есть у силовых ведомств отсутствует механизм оперативной работы с общественным мнением, который бы транслировал свою интерпретацию событий.

В то же время непонятно, что и как силовики сейчас должны рассказывать публике, чтобы она прониклась к ним симпатией, отмечают другие комментаторы.