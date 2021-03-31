Кремль запланировал карантин пилотов Путина до весны 2022 года

Номера как минимум в двух гостиницах, где проходят карантин пилоты Специального лётного отряда "Россия", забронированы до весны 2022 года. Предприятие обеспечивает перевозку первых лиц страны, в том числе президента Владимира Путина. Обслуживающий его персонал и люди, встречающиеся с ним, помещаются в обсерваторы. Это не прекратилось и после того, как его пресс-служба заявила о его вакцинации от ковида, — следует из материала Би-би-си.

Кремль сообщил о вакцинации Путина от коронавирусной инфекции 23 марта. Какой препарат он использовал — не уточнялось. Пресс-служба не распространяла фотографии или видеосъёмку процедуры. Отказ от публичной вакцинации по примеру многих мировых лидеров он объяснил нежеланием "обезьянничать".

В сентябре издание "Проект" рассказывало, что карантин перед встречей с Путиным проходят не только обслуживающий его персонал, но и все российские чиновники и официальные лица, которые должны с ним встретиться. Был ли отменён этот распорядок — не сообщается.

По подсчётам Русской службы Би-би-си, на защиту от пандемии Управлению делами президента выделено более 6,4 миллиарда рублей (более 84,5 млн долларов). Из них 1,2 миллиарда выделено секретным распоряжением правительства. Из этих денег Кремль оплачивал услуги обсервации в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялте в аннексированном Крыму.