Доклад: не исполнена треть решений ЕСПЧ по искам, связанным с Россией

Россия по решениям Европейского суда по правам человека в Страсбурге должна выплатить за прошлый год 11,5 миллиона евро, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на опубликованный в среду отчёт Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Приведённая сумма в два с лишним раза меньше, чем в 2019 году, когда она составляла 28,5 миллиона евро. Объём присуждённых компенсаций во многом зависит от того, какие именно дела рассматривал суд, отмечает главный редактор журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев. Общее снижение суммы выплат, по его мнению, можно объяснить в том числе тем, что стало меньше жалоб, связанных с насильственными исчезновениями на Северном Кавказе. Средний размер компенсации в случае гибели человека по таким делам составляет около 60 тысяч евро, и основное количество подобных исков уже рассмотрено, рассказал Берестнев.

Одновременно количество российских дел, которые остаются на контроле КМСЕ как неисполненные, не сокращаются. За год из количество выросло и составляет сейчас 34% от всех дел. По этому показателю Россия, как отмечается, сохраняет лидирующие позиции.

Без задержек Россия выплатила в прошлом году компенсации по 28 делам, ещё 77 – с нарушением сроков. Не подтверждёнными по состоянию на 31 декабря 2020 года остаются платежи по 750 разбирательствам, сообщают "Открытые медиа".

Издание также пишет, что лидером по объёму присуждённых выплат за 2020 год стала Румыния. На её долю пришлась почти половина от общей суммы – 37,5 миллиона из 76,5 миллиона евро.