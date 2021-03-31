Суд над ЛГБТ-активисткой Юлией Цветковой пройдёт в закрытом режиме

Суд над ЛГБТ-активисткой Юлией Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии пройдёт в закрытом режиме, сообщает "Медиазона".

В среду Центральный суд Комсомольска-на-Амуре провёл предварительное заседание, на котором и объявил о решении закрыть процесс от журналистов и слушателей, сославшись на то, что в ходе рассмотрения дела будут представлены "материалы, отнесённые обвинением к порнографическим" и оглашены "интимные стороны жизни участников" процесса. Кроме того, суд отказал Цветковой в допуске общественного защитника.