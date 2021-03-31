Суд над ЛГБТ-активисткой Юлией Цветковой пройдёт в закрытом режиме

Суд над ЛГБТ-активисткой Юлией Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии пройдёт в закрытом режиме, сообщает "Медиазона".
В среду Центральный суд Комсомольска-на-Амуре провёл предварительное заседание, на котором и объявил о решении закрыть процесс от журналистов и слушателей, сославшись на то, что в ходе рассмотрения дела будут представлены "материалы, отнесённые обвинением к порнографическим" и оглашены "интимные стороны жизни участников" процесса. Кроме того, суд отказал Цветковой в допуске общественного защитника.
- Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографических материалов в интернете, "в том числе среди несовершеннолетних". Эта часть статьи уголовного кодекса не предполагает наказания, не связанного с лишением свободы. Цветковой грозит от двух до шести лет колонии.
- Поводом для возбуждения дела стали рисунки вульвы, которые Цветкова размещала в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". ЛГБТ-активистка объясняла, что смысл проекта - снять табу с женской физиологии. Позже Цветкову дважды штрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за её рисунков в поддержку ЛГБТ-семей.
- Несколько международных правозащитных организаций, среди которых Human Rights Watch и Amnesty International, просят российские власти прекратить уголовное преследование Цветковой, поскольку оно нарушает право на свободу слова и творчества. Британская медиакорпорация Би-би-си включила Цветкову в список ста "вдохновляющих и влиятельных женщин мира", отметив, что она "поднимает вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией", и что "российские власти угрожают ей за это тюрьмой".
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