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Полторы тысячи врачей потребовали оказать медицинскую помощь Навальному

Алексей Навальный

Полторы тысячи врачей подписали обращение к ФСИН и "политическому руководству страны" с требованием предоставить медицинскую помощь заключенному оппозиционеру Алексею Навальному после того, как он пожаловался на сильные боли в спине. Подписи продолжают поступать, сообщает издание The Insider.

"Сейчас мучается человек, он прошел много кругов ада. Давайте хотя бы пустим к нему врача, фамилию которого назвал – доктора Баринова. Пускай придет к нему", – сказал один из инициаторов создания открытого письма в поддержку Навального, художник и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо.

Врач Андрей Волна отметил, что обращение базируется не на политических убеждениях, а на врачебном обращении с человеком. Он добавил, что "проблема оказания медицинской помощи в нашей пенитенциарной системе давно назрела".

Ранее в разговоре с Радио Свобода Андрей Волна заявил, что боится, что Алексей Навальный может повторить судьбу Сергея Магнитского.

31 марта Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, объявил голодовку с требованием пустить к нему "приглашённого врача". "Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность", – сказано в инстаграме Навального.

Оппозиционер сообщил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", "будят восемь раз за ночь" и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.

В управлении ФСИН по Владимирской области 31 марта заявили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями", а надзор "применяется ко всем осужденным без исключения". В ОНК Владимирской области обвинили оппозиционера в симуляции проблем со здоровьем.

На днях с призывом к президенту Владимиру Путину уважать права своего политического оппонента и сохранить здоровье Алексея Навального обратились лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

  • 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
  • Команда Алексея Навального анонсировала большие весенние митинги по всей России за его освобождение. Сообщение об этом появилось на сайте политика. Его сторонники планируют сообщить о времени и месте проведения акции только после того, как в ней выразят готовность участвовать 500 тысяч человек. На данный момент оставлено почти 365 тысяч человек заявок.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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