"Боимся, что он повторит судьбу Магнитского". Врачи в поддержку Навального

Уже почти 500 российских врачей подписали опубликованное в воскресенье открытое обращение к ФСИН и российским властям с требованием немедленно оказать медицинскую помощь Алексею Навальному – после того, как он пожаловался на сильные боли в спине и частичную потерю чувствительности правой ноги. Радио Свобода поговорило с инициатором написания этого письма и с одним из подписавших его врачей.

"Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального. Исходя из гуманных соображений, мы настаиваем на возможности осмотра Алексея Навального гражданскими специалистами, которым Алексей доверяет (в своем заявлении Алексей Навальный указывает, что ему было отказано в допуске врача Алексея Баринова, доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета). Хорошим вариантом, с нашей точки зрения, могло бы быть приглашение не только российских, но и немецких специалистов (из берлинской клиники “Шарите”), которые уже имели опыт лечения данного конкретного пациента. Тем более, что речь может идти и об осложнении отравления на фоне прерванного реабилитационного периода", - говорится среди прочего в письме.

По словам одного из организаторов сбора подписей, журналиста издания The Insider Олега Пшеничного, в числе подписавшихся под этим письмом – представители самых разных областей медицины, от фельдшеров до кандидатов медицинских наук. По словам Пшеничного, имена и фамилии этих людей с их согласия будут опубликованы в СМИ позже.

О том, что Алексей Навальный, доставленный 11 марта в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области после изменения ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, нуждается в срочной медицинской помощи, стало известно 26 марта из заявления, переданного им через адвокатов. "И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки "Ибупрофена", но диагноза я так и не знаю", – написал политик. Супруга Навального Юлия уточнила, что проблемы со спиной начались у ее мужа еще в следственном изоляторе "Матросская тишина" около месяца назад.

Сам Навальный написал два обращения руководству ФСИН, начальнику ИК-2 и в Генеральную прокуратуру. В одном из них он просит допустить до него упоминаемого в письме врача Алексея Баринова, в другом жалуется на действия сотрудников колонии, которые по 8 раз за ночь будят его для проверки.

Никакой реакции на эти обращения пока не последовало – кроме того, что к Навальному пустили членов ОНК Владимирcкой области. По итогам визита они заявили, что заключенный передвигается самостоятельно и не имеет никаких просьб, кроме просьбы обеспечить его еще одним препаратом – "Диклофенаком".

Инициатор создания открытого письма в поддержку Навального, художник и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо, говорит, что не думал о политике, когда у него возникла эта идея – и считает, что политические разногласия должны отбросить и те, кто задумывается о том, чтобы поставить под обращением свою подпись:

"Его будят ночью. Человека мучают. Это издевательство, это жестокость. Мне было ясно, что творится какая-то несправедливость, не столько политическая, сколько человеческая. Навальный прошел через кому, через отравление. Я сейчас не говорю про несправедливое осуждение, никакой политики, просто человек страдает. Я как бывший врач-психиатр, человек довольно чувствительный и впечатлительный, понял, что это не должно продолжаться такого вообще не должно быть. И я подумал, что если вынести за скобки все политические пристрастия, то остается просто человеческое отношение. Кто может помочь, какая самая массовая профессия на земле? Это, конечно, врачи. Врач – это человек, который встречает жизнь и провожает жизнь, он существует для того, чтобы избавлять человека от душевной и физической боли. Поэтому я решил, что именно врачи разных специализаций, разных профилей должны подписать такое письмо. Врачи бывшие, то есть пенсионеры или ушедшие из профессии, будущие, то есть студенты, и врачи действующие, неважно какого вероисповедания и каких политических взглядов они придерживаются".

"Непрерывная боль – это пытка"

Руководитель клиники травматологии, ортопедии и спинальной хирургии в Ильинской больнице в Красногорске Московской области Андрей Волна предполагает, что Алексей Навальный может страдать компрессии корешка спинного мозга. "Скорее всего, вследствие грыжи диска (возможны варианты). Выполненная магнитно-резонанская томография – это правильный метод обследования в данной ситуации. Варианты лечения – от консервативной терапии до хирургического вмешательства", – так Волна прокомментировал описанные адвокатами Навального симптомы в фейсбуке.

В разговоре с Радио Свобода Андрей Волна отмечает, что после отравления "Новичком" и реабилитации в Германии Навальный заметно потерял в весе, что также могло негативно сказаться на его состоянии:

"В российских тюрьмах неоптимальные условия содержания заключенных. Это известно давно. Навальный здесь является знаковой фигурой. Это самый яркий из заключенных, это, вне всякого сомнения, политический заключенный. Через призму страданий Алексея мы видим то, что происходит в российских тюрьмах и с другими заключенными. В том, что касается оценки состояния здоровья Алексея Анатольевича, нельзя ставить диагнозы дистанционно, но общеврачебная концепция, которая базируется на знаниях и опыте, говорит: пациент явно не реабилитирован полностью после тяжелого отравления. Не реабилитирован в плане набора психоэмоциональных функций, физических функций, когнитивных функций. Он потерял очень много мышечной массы – все видят, как он похудел. Это может привести как к декомпенсации старых имеющихся заболеваний, так и к развитию новых. Большинство из нас, врачей, понимает, о чем идет речь, но я бы не хотел говорить о каких-то диагнозах, не осматривая пациента и не имея на руках МРТ. Другое дело, что его состояние – непрерывная боль – это пытка, особенно в сочетании с тем, что он имеет статус заключенного, склонного к побегу, и ему не дают спать".

Андрей Волна не исключает, что диклофенак действительно может помочь Навальному в облегчении его состояния, но называет это лишь самой минимальной мерой:

"Диапазон решений в данной ситуации должен базироваться на диагнозе. "Ибупрофен" и "Диклофенак" – это не обезболивающие. Прежде всего, это нестероидные противовоспалительные препараты, которые уменьшают уровень воспаления, а воспаление сопутствует всем дегенеративным дистрофическим процессам. Поэтому обезболивание – лишь вторичный эффект. Диапазон требуемых действий может быть от смены препарата до срочного хирургического лечения, но для этого нужно осматривать пациента, видеть его, проверять рефлексы и видеть магнитно-резонансную томографию".

"Навальный – не обычный, а политический заключенный", – говорит Андрей Волна в ответ на вопрос, почему власти не торопятся предоставлять политику медицинскую помощь. "Мы очень боимся, что он повторит судьбу Сергея Магнитского".

Тем временем в аккаунте Навального в инстаграме в понедельник появилось еще одно переданное им сообщение, из которого следует, что условия содержания политика в колонии могут в любой момент ухудшиться еще больше – его в любой момент могут перевести в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за выговоров. Ранее сообщалось лишь об одном нарушении, которое вменили Навальному из-за подъема с кровати на 10 минут раньше положенного времени. Теперь оказалось, что у него уже шесть выговоров:

В понедельник на открытое письмо российских врачей отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он не стал комментировать вопрос о допуске к Навальному врача из института им. Склифософского, сделав акцент на содержащейся в письме просьбе разрешить осмотреть Навального докторам из немецкой клиники, лечившим политика от последствий отравления "Новичком". "Это не наш вопрос. Мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН или в колонии привлекали зарубежных врачей. В остальном готов перенаправить вас во ФСИН", – заявил Песков.

25 марта было опубликовано еще одно обращение с требованием обеспечить Алексею Навальному нормальные условия содержания в колонии – его подписали более 150 российских деятелей культуры. Одним из адресатов этого письма, как и письма врачей, был директор ФСИН Александр Калашников. Как и еще несколько российских чиновников, включая директора ФСБ Александра Бортникова, Калашников был включен в связи с отравлением и арестом Навального в санкционные списки США и ЕС.