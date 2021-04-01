ОНК не посетит в СИЗО Юрия Жданова, объяснив это тем, что "он не звезда"

Общественная наблюдательная комиссия Ростова-на-Дону не будет посещать находящегося в СИЗО 66-летнего Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

В разговоре с изданием "МБХ медиа" глава комиссии Игорь Омельченко объяснил это тем, что арестованный – "не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать". Также он заявил, что адвокаты Юрия Жданова "дают ложную информацию" об условиях содержания своего подзащитного в СИЗО. "У него нет никаких проблем, всё хорошо", – резюмировал Омельченко.

Ранее директор ФБК Иван Жданов сообщил, что его отец содержится под арестом в нечеловеческих условиях и "вынужден спать посменно со своими сокамерниками", поскольку находится в камере, рассчитанной на четыре человека, но в ней находятся пятеро арестованных. Во ФСИН это опровергли.

Юрия Жданова арестовали 29 марта на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019 года, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, он рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.

Директор ФБК считает, что уголовное дело против отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", – заявил он.