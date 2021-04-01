Верховный суд России отказал в отмене масочного режима в стране

Верховный суд России отклонил коллективный иск об отмене обязательного масочного режима из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Исковое заявление к Роспортебнадзору подписали полторы тысячи человек. Инициатор иска Александр Саверский объяснял требования тем, что маски негативно влияют на здоровье людей и создают другие проблемы.

Представители ответчика назвали доводы истцов эмоциональными. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что санитарные нормы, введённые из-за коронавируса, не нарушают прав граждан. Мнение Роспотребнадзора поддержала представитель Генпрокуратуры.

Многие истцы пришли в суд, но отказались надеть маски, поэтому на заседание их не пустили.

Верховный суд принял иск от противников масочного режима в феврале. Истцы требовали исключить COVID-19 из списка опасных болезней.

Обязательный масочный режим ввели в России в октябре 2020 года. Зимой его отменили в Чечне и Удмуртии.

В России, по официальным данным, с начала пандемии коронавируса зафиксировано более четырёх с половиной миллионов случаев COVID-19. Умерли почти 100 тысяч человек. Специалисты-демографы отмечают признаки занижения статистики властями и считают, что смертность от COVID-19 в России в несколько раз выше.