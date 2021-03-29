В Минздрав подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Российский исследовательский центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Как сообщил в понедельник журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, экспертиза качества, безопасности и эффективности препарата будет проведена подведомственной организацией в ближайшее время.

"Спутник лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V". Он состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля в Москве началась вакцинация участников исследования препарата, отмечает ТАСС. Reuters, в свою очередь, пишет, что Россия готова предложить препарат как возможное временное решение тем странам, где фиксируется высокий уровень заражения и необходима помощь в вакцинации.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против инфекции COVID-19: "Спутник V" от Центра Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова. "Вектор" также анонсировал разработку новых вакцин, передаёт "Коммерсантъ".