Навальный со дня прибытия в колонию похудел на восемь килограммов

С момента прибытия в колонию 12 марта Алексей Навальный похудел на восемь килограммов. Об этом говорится в телеграм-канале оппозиционера. Политик связывает резкую потерю веса с тем, что ему не дают спать. В деле Навального стоит пометка "склонен к побегу", поэтому его каждый час проверяют ночью.
31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему приглашённого врача. Политик жалуется на боли в спине и проблемы с ногами. В записи в телеграме говорится, что в медкнижке Навального до сих пор нет диагноза и заключения врача. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь
При этом в колонию была допущена съёмочная группа государственного телеканала RT вместе с Марией Бутиной, которая была осуждена в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации. Как утверждается Бутина "кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма", а затем, отправилась записывать интервью с активистами колонии.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал необоснованным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Мария Бутина провела в американской тюрьме несколько месяцев, после чего была депортирована в Москву. Комментируя арест Навального, она говорила, что колония №2 во Владимирской области, где находится политик, является одной из лучших в России. По словам Бутиной, в тюрьме в США её будили каждые 15 минут.
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