Навальный со дня прибытия в колонию похудел на восемь килограммов

С момента прибытия в колонию 12 марта Алексей Навальный похудел на восемь килограммов. Об этом говорится в телеграм-канале оппозиционера. Политик связывает резкую потерю веса с тем, что ему не дают спать. В деле Навального стоит пометка "склонен к побегу", поэтому его каждый час проверяют ночью.

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему приглашённого врача. Политик жалуется на боли в спине и проблемы с ногами. В записи в телеграме говорится, что в медкнижке Навального до сих пор нет диагноза и заключения врача. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь

При этом в колонию была допущена съёмочная группа государственного телеканала RT вместе с Марией Бутиной, которая была осуждена в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации. Как утверждается Бутина "кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма", а затем, отправилась записывать интервью с активистами колонии.