Прокуратура Москвы проверяет Фонд борьбы с коррупцией на экстремизм

Прокуратура Москвы начала проверку на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов, организация не согласна с этим решением). Об этом в эфире ютьюб-канала "Навальный Live" сообщил директор ФБК Иван Жданов.

"Понятно, что готовят очередную подлость - обвинить нас в экстремистской деятельности. Мы не любим власть, мы действительно ее ненавидим. Но все наши пути, по крайней мере, до настоящего момента, всегда были мирными", - прокомментировал эту новость Жданов.

Как следует из копии документа, который он показал зрителям, основанием для проверки стала "информация о нарушениях". "Предмет проверки: исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности", — говорится в документе.

В этой связи прокуратура потребовала от ФБК предоставить данные о доходах, расходах, информацию об источниках финансирования, структуре и членах организации.

В августе 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. ​По нему были арестованы более ста банковских счетов сотрудников фонда и региональных штабов Навального, волонтеров, активистов и их родственников. По версии следствия, сотрудники фонда незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели её на счета ФБК. Подозреваемых по делу пока нет. Соратники Навального все обвинения в свой адрес отвергают.

Статья "Легализация или отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК.

Возбуждение нового дела Навальный прокомментировал в твиттере словами: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

По предъявленной статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.