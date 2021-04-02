Прокуратура Москвы проверяет Фонд борьбы с коррупцией на экстремизм

Прокуратура Москвы начала проверку на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов, организация не согласна с этим решением). Об этом в эфире ютьюб-канала "Навальный Live" сообщил директор ФБК Иван Жданов.
"Понятно, что готовят очередную подлость - обвинить нас в экстремистской деятельности. Мы не любим власть, мы действительно ее ненавидим. Но все наши пути, по крайней мере, до настоящего момента, всегда были мирными", - прокомментировал эту новость Жданов.
Как следует из копии документа, который он показал зрителям, основанием для проверки стала "информация о нарушениях". "Предмет проверки: исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности", — говорится в документе.
В этой связи прокуратура потребовала от ФБК предоставить данные о доходах, расходах, информацию об источниках финансирования, структуре и членах организации.
В августе 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По нему были арестованы более ста банковских счетов сотрудников фонда и региональных штабов Навального, волонтеров, активистов и их родственников. По версии следствия, сотрудники фонда незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели её на счета ФБК. Подозреваемых по делу пока нет. Соратники Навального все обвинения в свой адрес отвергают.
Статья "Легализация или отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК.
Возбуждение нового дела Навальный прокомментировал в твиттере словами: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".
По предъявленной статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, первый приговор по которому Европейский суд по правам человека потребовал пересмотреть. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
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