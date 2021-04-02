"Русское раздолье" и Чечня. Богатство "мытищинского стрелка"

“Мытищинский стрелок” Владимир Барданов владел коллекционным оружием, автомобилями, мотоциклами, крокодилами и богато украшенным коттеджем в элитном поселке. Источник его богатства по-прежнему неизвестен. У Барданова давно нет никакого бизнеса, а его жена управляет небольшим торговым центром в Сокольниках. Дом Барданова раньше принадлежал полному тезке премьер-министра Чечни.

В доме “мытищинского стрелка” Владимира Барданова обнаружены два медведя, два крокодила, енот, несколько единиц стрелкового оружия (часть, возможно, макеты), большое количество патронов, запас консервов и туалетной бумаги. Судя по опубликованному видео оперативной съемки, в коттедже есть отдельный террариум для крокодилов, спортивный зал с тренажерами, кинотеатр, винный погреб, а жилые помещения оформлены в стиле “замкового” интерьера с мраморными колоннами, настенной росписью, скульптурами грифонов и ростовыми портретами членов семьи.

Со ссылкой на базу ГИБДД и судебную базу СМИ сообщали, что Владимир Барданова владел внушительным автопарком – автомобилями Infiniti QX80, Mazda CX-7, Jeep Cherokee, мотоциклами Harley Davidson XL 1200V, BMW R1200GS и BMW К1300S, Kawasaki ZZR 1400, квадроциклом Yamaha YFM660R.

Происхождение богатства Владимира Барданова по-прежнему остается загадкой. В некоторых телеграм-каналах сообщалось, что Барданов владел несколькими ЧОПами, один из которых даже якобы работал с зоопарком. В Росгвардии при этом заявили, что Барданов никогда не владел и не руководил частными охранными предприятиями.

“Русское раздолье”

В действительности Барданов в разное время имел отношение в качестве соучредителя или руководителя к нескольким юридическим лицам, но все они прекратили деятельность. Согласно сервисами Контур.Фокус и Спарк-Интерфакс, Барданов был соучредителем Товарищества "Кинескоп" и генеральным директором ООО "БСБ-Экспресс", обе фирмы занимались торговлей и ремонтом транспортных средств, в том числе мотоциклов. "Кинескоп" был ликвидирован в 2013 году, "БСБ-Экспресс", вероятно, еще раньше: ИНН этой организации неизвестен (так бывает, если организация зарегистрирована в середине 1990-х годов), в базе СПАРК-Интерфакс она значится как "не действующая".

Вместе с женой Ниной Бардановой, Владимир Барданов был соучредителем ЗАО "Тверь-экспресс". Судя по сохранившимся судебным документам, компания в частности управляла торговым центром в Москве по адресу: Сокольническая площадь, 9а. По данным анонимных телеграм-каналов, Богданова обвиняли в присвоении акций "Тверь-экспресса", проверить эту информацию Радио Свобода не удалось. Организация закрылась в 2003 году. Наконец, по данным "Спарк-интерфакс" "мытищинский стрелок" некоторое время числился совладельцем ликвидированного в 2019 году охранного предприятия "СБ-Экспресс". При этом в базе Контур.Фокус информации об этом не сохранилось. "СБ-экспресс" был ликвидирован в 2019 году.

А вот Нина Барданова с 2010 года является единственным учредителем действующего и сегодня ООО "Эдиан" – компании, управляющей торговым центром "Русское раздолье" на Сокольнической площади, дом 4а, – ровно напротив помещения, к которому 20 лет назад имело отношение ЗАО "Тверь-экспресс". В 2020 году чистая прибыль "Эдиана" составила 30 миллионов рублей. Адрес "Русского раздолья" также используется для массовой регистрации юридических лиц – их более 6 тысяч. Среди прочего, по этому адресу был зарегистрирован и ЧОП "СБ-Экспресс".

Сын Владимира Барданова Александр (или его полный тезка) был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей продуктами, напитками и табаком. ИП было ликвидировано в 2013 году. Дочь Барданова Анастасия (или ее полная тезка) значится как индивидуальный предприниматель, работающий в области исполнительских искусств в Санкт-Петербурге. Таким образом, формально единственный эффективно действующий бизнес, связанный с семей Барданова – успешное, но не баснословно прибыльное ООО "Эдиан" Нины Бардановой.

Радио Свобода обнаружило, что на том же судебном участке, где Владимиру Барданову было выписано исполнительное производство по налоговой задолженности на 150 тысяч рублей, рассматривалось несколько дел Сергея Владимировича Барданова. Сергей Барданов 1981 года рождения является должником по ЖКХ, штрафам ГИБДД и банковским кредитам в общей сложности примерно на 3 миллиона рублей. Автомобиль Сергея Барданова Ford Explorer был в 2021 году выставлен на торги. Является ли Сергей родственником Владимира Барданова РС неизвестно, но упоминалось, что у Владимира Барданова два сына и дочь.

В телеграм-каналах появлялась информация, что Владимир Барданов в начале 2000-х годов был осужден на два года колонии, однако официальный представитель Росгвардии заявил, что единственная судимость Барданова относится к 1976 году. По данным СМИ, в 2002 году на "мытищинского стрелка" было заведено дело о мошенничестве (возможно, в связи с деятельностью "Тверь-экспресс"), но позже оно было закрыто.

Дом чеченского премьера?

Как удалось выяснить Радио Свобода, земельный участок в коттеджном поселке Новые Вешки, дом на котором 30 марта штурмовали российские спецподразделения, ранее принадлежал Сергею Борисовичу Абрамову.

Как следует из выписки из ЕГРН, состоящий из двух частей земельный участок принадлежал Абрамову с декабря 2001 года, а в мае 2006 года перешел в собственность Нины Викторовны Бардановой, жены Владимира Барданова.

Имя бывшего владельца участка полностью совпадает с именем российского управленца, бывшего исполняющего обязанности президента (2004) и председателя правительства (2005) Чеченской республики.

Радио Свобода передало через секретаря вопрос для Сергея Абрамова: действительно ли ему принадлежал земельный участок в поселке Вешки. Секретарь сообщила, что передала информацию Абрамову, но он "не выразил желания пообщаться" по этому поводу. Опровергать, что ранее участок принадлежал именно ему, Сергей Абрамов не стал.

В марте 2001 года, за несколько месяцев до возможного приобретения участка в Вешках, Сергей Абрамов был назначен министром финансов Чечни. В мае 2002 года он был сбит машиной у входа в министерство финансов в Москве и получил тяжелые травмы. В 2003 году Абрамов был уволен со своего поста Ахматом Кадыровым, но получил должность в Счетной палате, где возглавил инспекцию по контролю расходования бюджетных средств в Чечне. В 2004 году чиновник вернулся в Чеченскую республику, где занял пост председателя правительства, а после убийства Ахмата Кадырова 9 мая 2004 года и до подведения итогов президентских выборов в течение 5 месяцев являлся исполняющим обязанности президента ЧР. Летом 2004 года Сергей Абрамов пережил покушение в Грозном, а в ноябре 2005 года чеченский премьер попал в серьезную аварию на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье: автомобиль, в котором ехал Абрамов столкнулся с грузовиком. В Грозном подчеркивали, что считают аварию несчастным случаем.

После аварии Абрамов проходил длительную реабилитацию, в марте 2006 года уволился с поста главы правительства ЧР и окончательно вернулся в Москву. Через два месяца, как предполагает Радио Свобода, Сергей Абрамов продал свой земельный участок под Мытищами Нине Бардановой. После этого Абрамов работал в Счетной палате, РЖД, структурах Ростеха, а в 2020 году выступил сооснователем компании, специализирующейся на виртуальной реальности.

Как следует из спутниковых снимков Google Earth, дом на участке в Вешках был построен уже к 2003 году (при этом, на тот момент на самом участке еще продолжались строительные работы). Другими словами, коттедж, из которого на протяжении 9 часов отстреливался Владимир Барданов, изначально мог быть построен для Сергея Абрамова.

В 2006 году Владимир Александрович Барданов и Нина Викторовна Барданова стали собственниками не только коттеджа в Вешках, но и просторной квартиры в шикарном сталинском доме неподалеку от гостиницы Украина по адресу Кутузовский проспект, дом 1/7. Квартиру семья Барданова, судя по выписке из реестра, получила в наследство или в ходе приватизации. Согласно данным московской телефонной базы, находящейся в открытом доступе, в этой квартире проживали Владимир Барданов, Александр Владимирович Барданов (1980 года рождения, сын Владимира), а также “А И Барданов”, по всей видимости, отец Владимира.

В 2016 году квартира была продана, новой собственницей стала Белла Мазакаева, полный однофамилец генерального директора ООО “Бизнес-центр на Новинском”. Судя по социальным сетям, Мазакаева родом из Чечни.

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30 марта сотрудники ФСБ и МВД прибыли к дому Владимира Барданова в коттеджном поселке Новые Вешки и предъявили его жене постановление суда о проведении осмотра жилого помещения в связи с подозрением в незаконном обороте оружия. Барданов отказался пустить силовиков дом и начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты. В ходе длившегося около 9 часов штурма сотрудники спецподразделений Росгвардии применили светошумовые заряды, один из них, вероятно, спровоцировал возгорание в коттедже. Пожар был потушен, при разборе завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина коттеджа.

По мнению собеседников издания Медуза, большинство сделанных Бардановым выстрелов могли быть холостыми, гранаты, которые он бросал, скорее всего были страйкбольными.

Семья Владимира Барданова собирается подать гражданский иск из-за действий Росгвардии в ходе штурма. При этом, действия Владимира Барданова никто из членов его семьи не одобряет.