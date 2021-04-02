Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении 2 апреля законопроект об обязательном согласовании массовых мероприятий. Документ упраздняет уведомительный порядок организации и проведения митингов, их можно будет проводить исключительно на основании разрешения местных органов власти.

Закон запрещает журналистам освещать такие акции в прямом эфире, рассказывать о дате, месте и времени их проведения. Сотрудники СМИ на несогласованных акциях будут приравнены к их участникам и организаторам, — передаёт агентство БЕЛТА.

Кроме того, на политические партии и общественные организации будет возлагаться ответственность за организацию и призывы к участию в митингах их членов.

В августе прошлого года, после президентских выборов, в крупных белорусских городах начались массовые протесты. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в масштабных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.

В ходе протестов задержаны десятки тысяч участников, сотни осуждены, сообщалось о пытках и избиениях задержанных. Большинство иностранных СМИ изгнано из страны. Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

Оппозиционные кандидаты выдавлены из страны, бывший кандидат Светлана Тихановская внесена КГБ в список террористов.