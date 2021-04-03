Президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа после положительного результата антигенного теста. Ранее он вакцинировался российским препаратом "Спутник V".

62-летний политик рассказал в твиттере, что вечером у него была слегка повышенная температура и болела голова, поэтому он решил протестироваться. Сейчас он ждёт результатов более точного ПЦР-теста.

Аргентина — одна из первых стран, одобривших применение вакцины "Спутник V". Фернандес получил первую дозу вакцины в январе, после того как национальный регулятор допустил её к использованию среди людей старше 60 лет.

В официальном твиттере вакцины в ответ на запись президента сообщили, что они сожалеют о случившемся, и напомнили, что, согласно данным разработчиков, вакцина обеспечивает эффективность 91,6 процента против заражения коронавирусом и 100 процентов от тяжкого течения болезни.