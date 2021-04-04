Зеленский ввёл санкции против 79 компаний и 10 контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в действие решение Совета национальной безопасности от 2 апреля о применении санкций. Речь идёт о десяти физических лицах и 79 компаниях.

Как сообщается на сайте президента Украины, Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и просить их рассмотреть возможность применения аналогичных мер к лицам и компаниям из санкционного списка.



Десять физических лиц, названных в санкционном списке, это, по словам Зеленского, первая десятка украинских контрабандистов. Как отмечает "Украинская правда", среди них "король контрабанды" Вадим Альперин и львовский криминальный авторитет Владимир Дидух. В связи с раскрытием сети контрабандистов, от работы освобождены более ста сотрудников Государственной таможенной службы Украины, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.



Российское агентство ТАСС в сообщении из Киева отметило, что санкции введены в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и ещё 77 предприятий. Среди них "СНАБКОМ" и "Специальная производственно-техническая база Звездочка", завод "Спецагрегат", "Завод Молот-Механика", Севастопольское предприятия машиностроительной промышленности "Севмормаш-2М", Центр судоремонта "Дальзавод" и Севастопольский агрегатный завод.

В санкционный список также вошли российский "322 авиационный ремонтный завод" и "514 авиационный ремонтный завод". Наряду с российскими компаниями, под санкции подпали украинские и несколько иностранных предприятий.