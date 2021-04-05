"Левада": 29% россиян считают приговор Навальному несправедливым

48 процентов россиян считают справедливым решение суда отправить Алексея Навального в колонию на 2,5 года. Почти треть (29 процентов) придерживаются противоположной точки зрения. Ещё 23 процента респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Таковы данные опроса "Левада-центром" ( признан в России "иностранным агентом"). Вопросы для исследования, которое проводилось в конце марта, были сформулированы совместно с "Открытыми медиа".

Согласно исследованию, чаще всего суд считают несправедливым молодые жители Москвы, крупных городов и на селе. Среди 18−22-летних доля несогласных с таким решением суда достигает 50 процентов . В свою очередь, в небольших и средних городах скорее склонны доверять суду — здесь доля тех, кто считает его решение справедливым, максимальна и достигает 52 процентов.

При этом скорейшего освобождения Навальному желает 61 процент от тех, кто считает решение суда несправедливым, на заключении настаивают 8 процентов, говорится в исследовании "Левада-центра".

Результаты опроса говорят о том, что решающее значение для оценки событий приобретает канал, по которому люди получают информацию о деле Навального, поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков . Если это телевидение, где идет систематическая дискредитация политика — то результат один. Если соцсети — то это уже совсем другая информация и другой уровень осведомленности, отмечает социолог.

По мнению политолога Аббаса Галямова, 29 процентов сочувствующих — это очень много. Особенно для Навального, одобрение деятельности которого до сих пор выше 20 процентов не поднималось.

Кремль неоднократно заявлял, что не считает Навального сколько-нибудь серьёзным оппонентом президента Владимира Путина. Власти ссылались, в частности, на опрос ВЦИОМ, по которым рейтинг Навального не превышал 2 процентов.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.

31 марта Навальный объявил голодовку в колонии с требованием допустить к нему приглашённого врача. Политик жалуется на боли в спине, проблемы с ногами и и пытку бессоницей. Во ФСИН заявили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что с Навальным обращаются как с обычным российским гражданином.

В конце марта более тысячи российский врачей подписали открытое письмо с призывом допустить к политику специалистов, которым он доверяет.