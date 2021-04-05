В ЕС обеспокоены военной активностью вблизи украинской границы

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с беспокойством следит за данными о "российской военной активности" вблизи территории Украины.

Боррель написал об этом в Твиттере после телефонного разговора 4 апреля с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как отметил Боррель, обсуждение ситуации продолжится на следующем совете глав МИД стран ЕС. Дипломат в очередной раз заявил о поддержке со стороны Брюсселя суверенитета и территориальной целостности Украины в конфликте с пророссийскими сепаратистами в Донбассе.

2 апреля состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома также заверил Киев в поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины.

В последние дни официальные лица в США и европейских странах неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных у границы с Украиной. В СМИ упоминались данные о том, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикации словами о том, что Россия перемещает вооружённые силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

С конца марта в зоне конфликта на востоке Украины было несколько серьёзных случаев нарушения режима тишины – впервые с июля прошлого года. Сообщалось о потерях среди украинских военных. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей.