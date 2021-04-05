Суд рассматривает по существу "квартирное" дело Любови Соболь

Мировой суд Перовского района Москвы в понедельник начал рассмотрение по существу дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении юриста и соратницы Алексея Навального - Любови Соболь. В квартире, куда, как утверждает следствие, незаконно проникла Соболь, предположительно, жил сотрудник ФСБ, который мог быть причастен к отравлению Навального.

Заседание суда началось с конфликта. Соболь принесла в суд камеру и сообщила, что будет снимать происходящее. "Это мое право по Конституции иметь гласное и открытое судебное разбирательство", - сказала она.

Судья Инна Шилободина потребовала выключить камеру. Соболь отказалась. Судья сделала ей замечание, Соболь в ответ заявила, что Конституцию "нельзя обнулять" и засовывать под сукно – она потребовала мотивировать решение о запрете съемки. Судья сделала Соболь второе замечание, а пристав предупредил подсудимую, что если она не выключит камеру, ее удалят из зала в течение двух минут. После этого объявили перерыв.

После перерыва дискуссия продолжилась. Соболь настаивала на съёмке, судья требовала её прекратить, объясняя, что фото и видеосъемка на судебном заседании возможна только с разрешения судьи.

Ранее в начале сегодняшнего заседания прокурор зачитал обвинительное заключение. По версии следствия, 21 декабря у Соболь возник преступный умысел на проникновение в квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении оппозиционера. Любовь Соболь якобы оттолкнула открывшую ей дверь тёщу Кудрявцева и вошла в её квартиру - соседнюю с квартирой Кудрявцева. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим. Квартира же теперь числится как принадлежащая "Российской Федерации".

По предъявленному обвинению - о проникновении в жилище с применением насилия или его угрозы - Соболь грозит до двух лет колонии.

Любовь Соболь с 29 января находится под домашним по другому уголовному делу - о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Любовь Соболь несмотря на преследования намерена баллотироваться в Госдуму.