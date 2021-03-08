8 марта в несвободе. Женщины-политзаключенные в России

Президент России Владимир Путин 8 марта поздравил женщин с Международным женским днем, отметив их роль в "сбережении истинных ценностей, которые во все времена были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром". Радио Свобода напоминает о российских женщинах, которые встретили этот весенний день не на свободе – в том числе из-за ценностей, которые они пытались сберечь вопреки попыткам государства воспрепятствовать этому. В общем списке политзаключенных на сайте Правозащитного центра "Мемориал" по состоянию на 8 марта 2021 года – 77 человек. В их числе – 9 женщин. Как отмечается в на сайте "Мемориала", со взглядами политзаключенных можно соглашаться или спорить, но всех их объединяет одно: они являются людьми, не прибегавшими к насилию и не призывавшими к нему, но при этом ставшими жертвами целенаправленного государственного беззакония. 5 из 9 женщин-политзаключенных в списке "Мемориала" находятся под домашним арестом, остальные – под стражей в СИЗО или в колонии. Большинство из них только ждут суда, однако одной из женщин уже вынесен приговор – 15 лет лишения свободы. В Международный женский день Радио Свобода напоминает их истории и рассказывает, за что их преследуют. Мария Алехина

Для Марии Алехиной это не первое 8 марта, которое она вынуждена встречать не на свободе и в статусе политзаключенной. Предыдущий подобный опыт был у нее в 2012 и 2013 году, когда Алехина вместе с другими участницами группы Pussy Riot сначала была помещена в СИЗО за акцию в Храме Христа Спасителя, а год спустя находилась в колонии в Березняках в Пермском крае. Сейчас Алехина, как и несколько других политзаключенных в списке "Мемориала", находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу" – следствие считает, что она призывала людей к участию в акции протеста в поддержку Алексея Навального и тем самым "подстрекала к нарушению санитарно-эпидемиологических правил".

Сама Алехина отвергает обвинения. По статье, которую власти используют против нее и других активистов, Алехиной грозит до 2 лет лишения свободы. Анастасия Васильева

Анастасия Васильева – офтальмолог, лечащий врач Алексея Навального и лидер независимого профсоюза "Альянс Врачей". 29 января Тверской суд Москвы отправил ее, как и других задержанных по "санитарному делу", под домашний арест. 25 февраля эта мера пресечения была изменена Васильевой на более мягкую в виде запрета определенных действий: теперь она не может выходить из квартиры в период с 20:00 до 08:00 часов без письменного разрешения следователя, посещать общественные, публичные и массовые мероприятия и участвовать в них, использовать средства связи и интернет, а также общаться с соучастниками и свидетелями по уголовному делу без разрешения СК или суда. 3 марта Министерство юстиции России признало "Альянс врачей" иностранным агентом, уточнив позже, что организацию финансировали 7 иностранных граждан. В профсоюзе обвинения в иностранном финансировании отвергают. Дарья Полюдова

Дарья Полюдова, активистка движения "Левое сопротивление", тоже не первый раз попадает в список политзаключенных: в 2015-2017 годах она отбывала наказание в колонии-поселении после приговора по обвинениям в сепаратизме и экстремизме. Тогда суд посчитал, что именно такое наказание является соразмерным перепосту картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине". Помимо этого, Полюдову судили за запись в социальной сети, в которой она возлагала ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина и вопрошала, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Из-за жестокого обращения в колонии Полюдова несколько раз объявляла голодовку. В январе 2020 года суд вновь арестовал Полюдову по уголовным делам о призывах к нарушению территориальной целостности России и терроризму. Первое из этих дел было возбуждено против активистки за пикет в Москве с призывом к провозглашению "Дальневосточной республики". В феврале 2021 года оно было прекращено – после того, как в декабре 2020-го в России вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, согласно которым по статье о призывах к нарушению целостности России к уголовной ответственности граждан можно привлекать, только если они в течение года совершили это деяние дважды. Несмотря на это, Дарья Полюдова вновь будет встречать 8 марта в СИЗО, где она остается из-за обвинений по части 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма", до 5 лет лишения свободы) и части 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет", до 7 лет лишения свободы). Зарифа Саутиева

Активистку из Ингушетии Зарифу Саутиеву, бывшую заместительницу директора ингушского государственного учреждения "Мемориальный комплекс жертвам репрессий", задержали в июле 2019 года по делу об организации применения насилия к представителям власти – из-за митинга против соглашения о новой границе с Чечней. К этому моменту ингуши протестовали против новых границ уже полгода, но митинг 27 марта закончился столкновениями демонстрантов с полицией после попытки разогнать людей, оставшихся на главной площади Магаса на ночь.

Саутиева и другие ингушские активисты, суд над которыми уже начался в Ессентуках, отрицают свою вину. Зарифа также неоднократно жаловалась на бесчеловечные условия содержания в СИЗО. По предъявленным ей обвинениям активистке грозит до 10 лет лишения свободы. Любовь Соболь

Любовь Соболь, соратница Алексея Навального по "Фонду борьбы с коррупцией", находится под домашним арестом не только из-за "санитарного дела", но и из-за попытки 21 декабря 2020 года лично поговорить с Александром Кудрявцевым – сотрудником ФСБ, который, как считают авторы независимых расследований и как показал личный звонок Кудрявцеву, совершенный Навальным под видом "помощника Патрушева", причастен к отравлению политика "Новичком" в Томске. По словам Любови Соболь, она добивалась встречи с Кудрявцевым, чтобы задать ему вопросы об этом отравлении. Активистка позвонила в дверь квартиры, но ей не открыли. После этого она попала в квартиру, воспользовавшись приехавшим к теще Кудрявцева доставщиком пиццы. Согласно административному протоколу, полиция выехала на вызов о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру", и обнаружила в припаркованной рядом с домом машине Любовь Соболь, которая отказывалась предъявить документы. Сам Алексей Навальный назвал задержание и допрос Любови Соболь по "квартирному делу" "истеричной реакцией", которая "не просто подтверждает подлинность разговора с Кудрявцевым, но и, случайным образом, даёт нам больше информации о том, сколько заплатили ФСБшникам, которые пытались меня убить" (в своём блоге Навальный написал о квартире, которую через 2 месяца после спецоперации в Томске и Омске Кудрявцев купил в Москве). Как по "санитарному", так и по "квартирному" делу Любови Соболь грозит до 2 лет лишения свободы. Карина Цуркан

Дело Карины Цуркан, бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО", до сих пор является одной большой загадкой. Суд над ней по делу о шпионаже проходил в закрытом режиме, а материалы уголовного дела были засекречены. По версии ФСБ, в 2004 году Карину Цуркан завербовал сотрудник молдавских спецслужб Александр Попеску. В апреле 2015 года она якобы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и передала этот документ Службе информации и безопасности Молдавии. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу, что информация в документе составляла гостайну. Сама Цуркан в интервью РБК говорила, что "такого документа не существует в природе", а сама она никогда не была знакома с Попеску. Как писала "Медиазона", одним из возможных мотивов преследования Карины Цуркан может быть то, что в упомянутом документе, по версии ФСБ, содержались сведения о поставках электричества на территорию самопровозглашенных республик Донбасса. В российской спецслужбе уверены, что с помощью этой информации иностранные государства могли обвинить Россию в поддержке вооруженного конфликта на востоке Украины. Адвокат Карины Цуркан Иван Павлов считает, чтодокументы, якобы доказывающие ее вину, могли быть "подброшены разведчикам", чтобы отвести подозрения от настоящего агента, работающего в энергетическом секторе России. "Обвинение нашей подзащитной основано на недостоверных данных, порочной логике и недопустимых доказательствах", – цитировала слова Павлова "Медиазона". 29 декабря 2020 года суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы. Люся Штейн

Люся (Людмила) Штейн – одна из самых молодых женщин-политзаключенных в списке "Мемориала". Она занимается политическим активизмом уже несколько лет, более того, в 2017 году она победила на муниципальных выборах в своем районе в Москве. Ее задержали вместе с Марией Алехиной 24 января 2021 года, на следующий день после акции в поддержку Алексея Навального. За Штейн и Алехиной, по их словам, полиция следила еще с 22 января, но девушкам все-таки удалось выбраться из дома и попасть на акцию. Поначалу их хотели обвинить еще и в наезде на полицейского, хотя никто из девушек не имеет прав и не умеет водить машину. Весной 2019 года Радио Свобода выпустило документальный фильм о Люсе Штейн "Люся в стране чудес".

Как и другим обвиняемым по "санитарному делу", Люсе Штейн грозит до 2 лет лишения свободы. Яна Дробноход

Яна Дробноход – активистка из Новосибирска. Ее задержали 30 января с другими активистами во время серии пикетов в поддержку Сергея Фургала и отправили под домашний арест. Несмотря на это, 15 февраля Дробноход снова вышла на пикет на новосибирскую площадь Ленина с плакатом в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края. На следующий день суд изменил ей меру пресечения и отправил в СИЗО. Дробноход может стать первой сибирской активисткой, осужденной по печально известной "дадинской статье" 212.1 УК РФ – по ней в России судят активистов, "неоднократно нарушивших правила участия в митингах". Кира Ярмыш