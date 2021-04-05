Базу клиентов банка "Дом.РФ" выставили на продажу

В интернете 3 апреля выставили на продажу базу данных граждан, которые оформляли заявки на потребительские кредиты в банке "Дом.РФ", пишет РБК. База продается за 100 тысяч рублей. Она состоит из 104,8 тысячи записей. Первые из них датированы февралем 2020 года, последние — мартом 2021 года.

Некоторые записи содержат полный набор данных для заявки на кредит: имя и фамилию, дату рождения, номер телефона, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, домашний и рабочий адреса, должность, размер дохода и другие сведения. Банк подтвердил факт утечки, заявив, что она произошла из-за уязвимости в системе дистанционной подачи заявок на кредит наличными. По словам представителя банка, уязвимость уже устранена, а полученные злоумышленниками сведения не позволяют им получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с ними.

РБК ознакомился с пробником базы из десяти клиентских записей c полным или почти полным набором данных. На звонок корреспондента издания ответили шесть человек, четверо подтвердили, что обращались в банк за кредитом или уже являются его действующими клиентами. Двое из них пояснили, что подавали заявку несколько дней назад, еще двое подтвердили другую личную информацию из файла (ФИО, контактный номер телефона, домашний адрес или место работы), отказавшись говорить о своих заявках на кредит.