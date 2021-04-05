Сотрудников Петербургского форума отправят на карантин из-за Путина

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2021 года, создадут "чистую зону", в которую сотрудников форума станут пускать только после двухнедельной обсервации. Уведомления об этом стали получать организации, задействованные в форуме, пишет "Фонтанка".

"Обращаю ваше внимание, что сотрудники чистой зоны проходят предварительную двухнедельную обсервацию", – сказано в одном из таких писем. Санитарную зону предлагается распространить на павильоны E и F, а также зал пленарного заседания конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Ожидается, что "чистая зона" будет действовать один день. Издание связывает это с тем, что форум собирается посетить президент России Владимир Путин. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин будет участвовать в форуме "очно, а не по видеосвязи".

По подсчётам Русской службы Би-би-си, на защиту от пандемии Управлению делами президента выделено более 6,4 миллиарда рублей (более 84,5 млн долларов). Из них 1,2 миллиарда выделено секретным распоряжением правительства. Из этих денег Кремль оплачивал услуги обсервации в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялте в аннексированном Крыму.