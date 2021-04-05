Сотрудников Петербургского форума отправят на карантин из-за Путина

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2021 года, создадут "чистую зону", в которую сотрудников форума станут пускать только после двухнедельной обсервации. Уведомления об этом стали получать организации, задействованные в форуме, пишет "Фонтанка".
"Обращаю ваше внимание, что сотрудники чистой зоны проходят предварительную двухнедельную обсервацию", – сказано в одном из таких писем. Санитарную зону предлагается распространить на павильоны E и F, а также зал пленарного заседания конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Ожидается, что "чистая зона" будет действовать один день. Издание связывает это с тем, что форум собирается посетить президент России Владимир Путин. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин будет участвовать в форуме "очно, а не по видеосвязи".
По подсчётам Русской службы Би-би-си, на защиту от пандемии Управлению делами президента выделено более 6,4 миллиарда рублей (более 84,5 млн долларов). Из них 1,2 миллиарда выделено секретным распоряжением правительства. Из этих денег Кремль оплачивал услуги обсервации в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялте в аннексированном Крыму.
- Номера как минимум в двух гостиницах, где проходят карантин пилоты Специального лётного отряда "Россия", забронированы до весны 2022 года. Предприятие обеспечивает перевозку первых лиц страны, в том числе президента Владимира Путина. Обслуживающий его персонал и люди, встречающиеся с ним, помещаются в обсерваторы. Это не прекратилось и после того, как его пресс-служба заявила о его вакцинации от ковида.
- Кремль сообщил о вакцинации Путина от коронавирусной инфекции 23 марта. Какой препарат он использовал – не уточнялось. Пресс-служба не распространяла фотографии или видеосъёмку процедуры. Отказ от публичной вакцинации по примеру многих мировых лидеров он объяснил нежеланием "обезьянничать".
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