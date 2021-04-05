От полковника ФСБ Черкалина потребовали 16 млрд рублей

Бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин, проходящие потерпевшими по делу бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина, потребовали взыскать с него по 8,3 миллиарда рублей, пишет "Дождь". Суд приобщил иски к делу. Дело Кирилла Черкалина рассматривают в особом порядке, то есть не исследуя доказательства, потому что обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием.

Полковник ФСБ Черкалин был задержан весной 2019 года, при обыске в его доме обнаружили 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника.

Черкалин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. За время расследования в деле появилось около 10 эпизодов преступной деятельности, связанных с банками, а сам Черкалин заявил, что большая часть найденных у него денег принадлежат Мирошникову, писали "Открытые медиа". Он же, по версии полковника, был автором преступных схем.

"У банка отзывается лицензия, и тут же в нем меняется все: охранная компания, юристы, бухгалтера. На эти места назначаются свои люди", - рассказал банкир, прошедший через отзыв лицензии. Для работы с банками, лишенными лицензии, у АСВ есть специальные аккредитованные организации, которые отбирались по очень непрозрачной процедуре, а услуги внешних юристов, за подбор который отвечал именно Валерий Мирошников, щедро оплачивались - от 8,5 до 10 миллионов рублей ежемесячно.

Практика АСВ по продаже имущества обанкротившихся банков тоже вызывала вопросы. Например, в ноябре 2016 года агентство продало доставшийся ему от Пробизнесбанка банк "Пойдём!" на закрытых торгах по цене в два раза дешевле начальной - за 380 миллионов рублей вместо 770 миллионов. А покупатель - "Совкомбанк" - вскоре перепродал этот банк топ-менеджерам дочернего банка АСВ - "Российского капитала". При этом еще до того, как "Пробизнесбанк" лишился лицензии, владельцы обсуждали продажу банка "Пойдем!" с группой ВТБ за три миллиарда рублей.

Деньги на латание финансовых дыр в проблемных банках тоже шли через АСВ: агентство выдавало их санаторам под 0,51% годовых. Всего на санацию банков потратили два триллиона рублей, две трети из которых - после 2013 года. Агентство решало и то, кто именно из банкиров будет санатором проблемного банка: при этом "согласившиеся" банкиры могли решить собственные проблемы за счет денег от АСВ и перевесить собственные плохие кредиты на санируемый банк.

Конкурсы по выбору санатора зачастую были имитацией: несколько участников конкурса на санацию банка "Траст" признавались, что подавали заявку, понимая, что "негласное решение уже принято". За право стать санатором приходилось платить "откаты" топ-менеджерам АСВ - от 3 до 5% выделенной на санацию суммы.