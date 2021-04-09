Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Право автора

Работа со злом. Андрей Архангельский – о Сорокине и пустоте

Когда для описания нынешней российской действительности у нас не хватает слов, мы говорим "Это какой-то Сорокин" – имея в виду писателя Владимира Сорокина (аналог выражения "это к Фрейду"). Сорокин и есть наш Фрейд; его новый роман, который выходит из печати 15 апреля, называется символично – "Доктор Гарин". Оглядываясь на более чем 40-летнее творчество Сорокина, стоит напомнить: его генеральная тема – отношения человека с иррациональным, бессознательным, тёмным, в том числе и со злом.


"Отношения со злом". В XXI веке это может показаться надуманной проблемой, риторической фигурой. В советском космосе проблема зла распадалась надвое. Внутри самого СССР проблемы как бы не существовало; считалось, что она разрешена раз и навсегда, поскольку новый общественный строй устранял сами причины зла (которые рассматривались сугубо материалистически, в социально-экономическом ключе): частную собственность, социальное и прочее неравенство… Всё оставшееся зло было как бы вынесено вовне, в мир капитализма: "Мы – добро, зло – все остальные, всё, что снаружи".

Начало творчества Сорокина относится к концу 1970-х; в это время СССР столкнулся с необъяснимым и мало изученным феноменом: страну захлестнул уличный бандитизм. Столицы, почти все крупные города во всех республиках оказались негласно поделенными на криминальные "районы", которые воевали между собой, кое-где превращаясь в "ночную власть". С точки зрения советской идеологии это было необъяснимо; непонятна была сама природа гангстеризации – это на шестидесятом-то году советской власти!.. Такого "не могло быть". Однако – было.

В фильме Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым" (1987) есть эпизод: молодые люди кидают камни в окна проходящих мимо электричек. Почему? Зачем?.. А – ни за чем. Советский человек оказался не готов к встрече с иррациональным, которое в стареющем СССР постепенно брало верх, по мере того как идеологическая хватка слабела. Но это не "свобода виновата", просто тоталитарный человек оказался не готов к встрече… с самим собой. Бандиты 1990-х были обычными советскими людьми, просто у них не оказалось внутренних сдерживающих механизмов (restraining mechanisms of culture). То же относится и к этническим конфликтам 1980-х, всплеску национализма: вся официальная дружба народов посыпалась, как только советский человек оказался вынужден принимать решения о добре и зле самостоятельно. Его этому никто не учил.

Сорокин учит нас быть готовыми к встрече с иррациональным, и с самим злом в конечном итоге

Нынешний Кремль эту иррациональность, эти животные инстинкты, это тёмное начало, в отличие от советской власти, использует вполне сознательно, манипулируя ими в своих целях. Именно Сорокин первым сформулировал в 2000-е новую стилистику власти – соединение современных технологий и средневековой морали ("Сахарный Кремль"). Кремль превратил всё иррациональное, тёмное, низменное в ток-шоу, в своеобразную "идеологию подмигивания". Он играет с огнём, считая себя выдающимся манипулятором и знатоком человеческой природы, будучи уверенным в том, что всегда сумеет вовремя остановиться. Проблема пропагандистов, заигрывающих с темными началами в человеке, в том, однако, что на каком-то этапе они сами перестают видеть разницу между игрой и реальностью. Это называется в народе – "увлёкся". Там, где власть несменяема, иррациональное из инструмента неизбежно превращается в саму nature, природу власти. И "тёмное начало" опять выходит из-под контроля. Мы видим это сегодня на многочисленных примерах: самоубийственная бравада перед лицом пандемии, мстительная расправа с оппозицией, воинственные речовки пропагандистов про Украину. И вновь, как 35–40 лет назад, никаких внутренних, сдерживающих механизмов у российского общества нет.

Мне возразят, что проблема зла нигде не может быть решена в принципе. Это верно; но культура по крайней мере способна предупредить человека – о тёмных инстинктах внутри нас, каждого из нас. Именно эту функцию и выполняет западная индустрия страшилок, триллеров, апокалиптических сказок, психологических романов и сериалов. Это и можно назвать – "работа культуры со злом", предупреждением о зле. У нас этой проблемой по-настоящему занимался, пожалуй, лишь Лев Толстой. И вот теперь Владимир Сорокин. Почти каждое его произведение – это о том, как сквозь конвенциональное, привычное, нормальное вдруг ни с того ни с сего проступают дичь, хтонь, немотивированное насилие. Сорокин учит нас быть готовыми к встрече с иррациональным, и с самим злом в конечном итоге. И предлагает механизмы сдерживания: честный, "голый" взгляд на себя, внимательность по отношению к насилию во всех его проявлениях, наконец, смех как одно из немногих средств десакрализации зла.

Те, кто привычно проклинают Сорокина за "грязь", на самом деле не могут смириться с тем, что узнают себя в этом зеркале. В постсоветском обществе Сорокин выполняет важнейшую терапевтическою функцию: он учит работать со злом. То, чем в иных странах занимаются – вполне официально – целые институции, у нас по-прежнему тянет на себе один писатель. В одиночку. Как и 100 лет назад.

Андрей Архангельский – журналист и культуролог

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG