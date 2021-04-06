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Политика

"Допустить к Навальному врачей с воли". Акция у колонии в Покрове

Алексей Навальный в заключении

Медики проводят акцию у колонии, где сидит Алексей Навальный

Во Владимирской области у исправительной колонии №2 города Покров задержаны несколько сторонников Алексея Навального, которые вместе с медиками из профсоюза "Альянс врачей" требовали предоставить заключённому политику квалифицированную врачебную помощь. Накануне Навальный рассказал о нескольких случаях туберкулеза в своем отряде и пожаловался на высокую температуру. Ранее он сообщал о болях в спине и ноге. Вечером в понедельник Навального перевели в тюремную больницу. Администрация колонии отказывается пустить к нему независимых врачей, как требуют его адвокаты и родные.

О первых задержаниях сообщили находящиеся в Покрове сторонники Алексея Навального.


Ранее сетевое издание Sota Vision писало, что во вторник сотрудники ГИБДД блокировали подъезды к колонии. С территории исправительного учреждения можно было только выехать. С утра не пропустили женщину, которая хотела оформить передачу Навальному.

Рядом с ИК-2 собралось много журналистов. По некоторым данным, в числе собравшихся был муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залищак. "МБХ медиа" сообщает о задержании по меньшей мере шести человек, в том числе съемочной группы CNN.

На акции присутствовали представители "Альянса врачей". Глава организации Анастасия Васильева заявила, что планирует приезжать к колонии каждый день, пока ее не допустят к Навальному. В рамках "санитарного дела" у нее есть ограничения в передвижении, но цель врачей – "не протестовать, а спасать" Навального, сообщила Васильева:

Это безумное нарушение прав человека, важно, чтобы нам показывали, что с ним происходит

– Сегодня у меня есть время только до четырех часов, я должна к восьми вечера успеть домой. Но отступать мы совершенно точно не собираемся. Это безумное нарушение прав человека – непредоставление медицинской помощи. Мы приедем сюда завтра, послезавтра, пока не поймем, что с Алексеем. Или пока его не переведут в нормальную больницу и предоставят нормальную медицинскую помощь и адекватные лекарства. Важно, чтобы нам показывали, что с ним происходит, – рассказала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет, а также немедленно освободить политика. Правозащитник написала об этом в твиттере.

Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Она считает, что есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти. Алексей Навальный – один из немногих людей, выживших после отравления "Новичком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила Калламар. До назначения главой Amnesty International в конце марта Аньес Калламар была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.

Президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов полагает, что для определения состояния Алексея Навального к нему следовало бы допустить независимых врачей, но руководство колонии на это не согласится:

Все его страдания связаны с отравлением, и это чрезвычайно печально

– Совершенно очевидно, что для хорошей медицинской помощи Алексею Навальному нужен врач с воли, который не подчиняется тем, кто руководит его заключением. Но я думаю, что в данной ситуации это нереально. Это последнее, на что согласятся руководители этого узилища. Что касается его жалоб – у нас в лагерях и тюрьмах действительно очень много лекарственно устойчивого туберкулеза, и это заставляет тревожиться за судьбу тех сотен тысяч людей, которые находятся сейчас в заключении, в том числе и за судьбу Алексея Навального. Я не могу вообразить, что может быть хуже той ситуации, в которой находится Навальный. Человек, восстанавливающийся после тяжелого отравления, пребывает в заключении. Все его страдания, судя по всему, связаны с отравлением, и это чрезвычайно печально. Что же касается конкретных действий по освобождению Навального – то тут врачи беспомощны, дело здесь не во врачах, а в гражданах великой России, – полагает профессор Василий Власов.

В понедельник Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.

Политик подчеркнул, что в репортажах о колонии №2, которые показывают по федеральным телеканалам и согласно которым он сидит в идеальных условиях и "едой, как в ресторане", нет ни слова правды. "Любой заключённый молит Бога, чтобы сюда не попасть, внутри антисанитария, туберкулёз, отсутствие лекарств", – утверждает оппозиционер.

Также, по его словам, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой. Навальный при этом отметил, что сам он продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.

Правозащитник, глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин считает, что в интересах власти было бы позволить Алексею Навальному консультации с докторами, не работающими в системе ФСИН, но это вряд ли произойдет:

Игорь Каляпин
Игорь Каляпин

– Я считаю, что если бы к правозащитникам прислушивались, если бы у нас в этой ситуации спросили совета, то я бы посоветовал допустить к Навальному врачей с воли. Пусть родственники и соратники обеспечивают доступ медицинских светил, мнение которых было бы авторитетно не только для представителей власти, не только для тюремных властей, но и для гражданского общества. Чтобы его осмотрел независимый доктор с учеными степенями и всем громко сказал: "Никаких серьезных расстройств здоровья у Алексея Анатольевича нет, мы его осмотрели, обследовали, он переживает тяжелый стресс, и у него на фоне этого стресса обострились такие-то заболевания но, в принципе, в тюремной больнице во Владимире, или в Покрове, его состояние здоровья контролируют, и ничего страшного не произойдет". Я бы посоветовал властям сделать так, если с ним действительно нет ничего страшного. Потому что, не дай бог, Навальный в результате тюремного лечения станет инвалидом.

–​ Многие опасаются не только за его здоровье, но и за жизнь…

Навальный сейчас демонстрирует лучшие человеческие и гражданские качества

– Я думаю, если с Навальным случится в тюрьме что-то страшное, власти это очень сильно навредит – скажем так, максимально сильно. Навальный и так в связи со всей этой ситуацией – отравлением и заключением – вызвал очень много сочувствия у людей. Он вызывает очень много сочувствия у людей, которые не являются его политическими сторонниками. Люди просто видят эту чудовищную несправедливость и это издевательство над ним со стороны властей, и сочувствуют ему как оппозиционеру, который поступает очень мужественно и последователен в своих поступках. Люди отвыкли видеть такое поведение со стороны политиков, а Навальный сейчас демонстрирует все лучшие человеческие и гражданские качества. Поэтому все издательства со стороны власти будут восприниматься людьми крайне негативно. И это публичное издательство над ним со стороны власти неразумно. А с другой стороны, кто сказал, что наша власть действует разумно?

Навальный сообщил из колонии, что в его отряде есть люди, больные туберкулезом, у него самого плохое самочувствие, высокая температура, кашель. То, что происходит сейчас с Навальным в колонии, подпадает под определение пытки? И если нет, то как бы вы это охарактеризовали?

Если ему на дают спать - это пытка

– К определению "пытки" я отношусь очень осторожно. В каждом случае ситуацию нужно проверять собственными глазами. Сказать заочно, что это пытки, было бы просто безответственно. Конечно, то, что рассказывали про Навального, что ему не дают спать, каждую ночь подходят с этой системой "Дозор", включают свет, прерывают сон, да, это пытка, при условии что это делают каждую ночь, и его действительно будят каждый час. Но надо смотреть. Если бы это делалось каждую ночь и ежечасно, то будили бы не только Навального, но и тех, кто находятся с ним на соседних спальных местах, и наверное, недовольство проявляли бы и другие осужденные. Все это надо проверять. То, что у него плохо со здоровьем, это вполне естественно и понятно: человек еле выкарабкался с того света, совсем недавно он находился в коме, его организм перенес очень тяжелый стресс и с психологической, и с физиологической точки зрения. И ему выносится этот странный, мягко говоря, приговор по странной процедуре, его осуждают и отравляют в колонию, он находится в суперстрессовой ситуации в этом блоке усиленного контроля. Понятно, что он конфликтует с администрацией, буквально вчера по "Звезде" показывали достаточно провокационное интервью, которое у него пытались брать далеко не наши лучшие журналисты. Видно, что он находится на грани нервного срыва, – полагает правозащитник Игорь Каляпин.

  • 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
  • Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. По их словам, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным".
  • 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача". Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", то есть "будят восемь раз за ночь", и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.
  • Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.

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