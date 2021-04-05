Навальный сообщил, что в его отряде туберкулёз. У него самого – 38,1 и кашель

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.

Политик подчеркнул, что в репортажах о колонии №2, которые показывают по федеральным телеканалам и согласно которым, он сидит в идеальных условиях и "едой, как в ресторане", нет ни слова правды. "Любой заключённый молит Бога, чтобы сюда не попасть, внутри антисанитария, туберкулёз, отсутствие лекарств", – утверждает оппозиционер.

Также, по его словам, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой. Навальный при этом отметил, что сам он продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.