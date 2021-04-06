Суд отменил решение о досрочном освобождении Егора Лесных

В Волгограде областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении осужденного по "московскому делу" Егора Лесных. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" (признан российскими властями иностранным агентом, в организации с этим не согласны).

В январе этого года Волжский городской суд постановил освободить Лесных по УДО. Прокуратура это решение обжаловала. После этого, по словам адвоката Эльдара Гароза, его подзащитному приписали задним числом нарушение режима в колонии. В ноябре 2020 года Лесных якобы нарушил установленную форму одежды, хотя ранее в справках из колонии указывалось, что взысканий у заключённого не было. Решение областного суда адвокаты намерены обжаловать.