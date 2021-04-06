Суд отменил решение о досрочном освобождении Егора Лесных

В Волгограде областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении осужденного по "московскому делу" Егора Лесных. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" (признан российскими властями иностранным агентом, в организации с этим не согласны).
В январе этого года Волжский городской суд постановил освободить Лесных по УДО. Прокуратура это решение обжаловала. После этого, по словам адвоката Эльдара Гароза, его подзащитному приписали задним числом нарушение режима в колонии. В ноябре 2020 года Лесных якобы нарушил установленную форму одежды, хотя ранее в справках из колонии указывалось, что взысканий у заключённого не было. Решение областного суда адвокаты намерены обжаловать.
- Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа 2019 года. По нему были арестованы более 20 человек. Позже СК закрыл дело о массовых беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, продолжали держать в СИЗО. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению.
- Егора Лесных отправили в колонию также по обвинению в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля 2019 года он повалил на асфальт нацгвардейца и пнул полицейского. Вину Лесных не признал.
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