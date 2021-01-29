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Осуждённый по "московскому делу" Егор Лесных выйдет по УДО

Егор Лесных

Суд в Волгоградской области постановил отпустить условно-досрочно осуждённого по "московскому делу" Егора Лесных. Об этом сообщает "Общественный вердикт".

Егор Лесных был арестован вместе с Александром Мыльниковым и Максимом Мартинцовым в октябре 2019 года в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". Суд счёл доказанным, что они применили не опасное для жизни насилие к бойцам Росгвардии во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве.

Лесных и Мартинцов получили по три и два с половиной года лишения свободы соответственно. Мыльникова приговорили к двум годам условно. Приговор Лесных и Мартинцову был более суровый, поскольку суд квалифицировал их действия как совершённые группой лиц. Свою вину подсудимые не признали. Правозащитный центр "Мемориал" признал Лесных и Мартинцова политзаключёнными.

В конце прошлого года Лесных перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.

"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые получили реальные сроки лишения свободы.

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