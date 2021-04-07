В Чебоксарах начинается суд над журналистом "Idel.Реалии"

В суде в Чебоксарах сегодня, как ожидается, состоится первое заседание по делу журналистки проекта "Idel.Реалии" Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дарьи Комаровой. В марте на неё составили протоколы об административных правонарушениях за участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 29 августа 2020 года.

Дарья Комарова присутствовала на всех перечисленных акциях, выполняя редакционное задание. Она вела прямые трансляции.

Комментируя суд над журналисткой президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил: "Одновременно нелепо и страшно от того, за что российские власти судят журналиста РСЕ/РС Дарью Комарову — за то, что она делала свою работу, освещала местные новости. Кремль активно решает, какие СМИ народу смотреть и слушать. Журналистика — не преступление", — сказал Флай.